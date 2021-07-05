Смерть 14-річного хлопця у церкві під Львовом: стали відомі нові подробиці

Підлітка намагався врятувати товариш, але його також вдарило струмом.

У Львівській області розслідують смерть 14-річного хлопця від удару струму. Трагедія сталася у церкві в селі Тарасівка Львівського району під час ремонтних робіт.

Як передає кореспондентка ТСН, наразі за фактом смерті дитини поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з приміткою "нещасний випадок".

У храмі саме знімали дерев’яну підлогу, щоб покласти нову з підігрівом. Хлопець допомагав, взяв до рук трубу, всередині якої був неізольований електродріт. Від удару хлопець упав. Швидка, яка приїхала на виклик, констатувала смерть дитини.

"Під підлогою була труба і електрика. Він вчепився за трубу, хотів віднести її, ступив два кроки, впав і все. Другий хлопець старався ту трубу забрати у нього, його також струмом вдарило", - розповідає паламар Федір Брумець.

Хто закопав трубу з неізольованим електродротом у підлогу – наразі з'ясувати важко, робили її аж у 1977 році.

У селі кажуть, що Віталій кілька років прислуговував у храмі, закінчив восьмий клас і на канікулах зголосився допомагати з ремонтом.

"Файний був, у церкві прислуговував, слухняний такий хлопець. Біда сталася, ще й яка біда, такий молодий хлопець", - каже мешканка села Катерина Сас.

Через смерть хлопця у селі жалоба. На фасаді народного дому висить прапор із чорними стрічками. У родині ще є молодший син. Мама обох хлопців виховувала сама.

Нагадаємо, у селищі Слобожанське Харківської області біля електричної підстанції знайшли тіло місцевого жителя. 27-річного чоловіка вбило струмом.

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