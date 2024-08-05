Смерть 20-річного хлопця на київському атракціоні: стали відомі ексклюзивні подробиці трагедії (фото)

Трагедія на зіплайні у Києві — 20-річний хлопець загинув внаслідок обриву тросу. Його тіло вранці 22 липня рятувальники знайшли у 30-ти метрах від берега майже після доби пошуків.

Загиблий Рома разом зі старшим братом приїхали на вихідні погуляти столицею з Вінниці. Яким був хлопець, про що мріяв та що відбувалося у день трагедії, родина загиблого ексклюзивно розповіла в сюжеті “Сніданку з 1+1”.

Батьки хлопців кажуть, Рома і Володимир Борисюки жили дружно — просто як близнюки. 20 липня вони приїхали до Києва з рідної Вінниці всього на два дні. Побачити місто та заскочити на благодійний музичний фестиваль.

“Ми прийшли на Хрещатик, дійшли до арки. Йому сподобався вигляд на Київ дуже”, — розповів Володимир.

Рома і Володимир Борисюки / Сніданок з 1+1

Тоді ж хлопці помітили відомий на всю країну зіплайн.

“Ми навіть тоді ще хотіли спуститись, але якось я його відговорив, що ми дуже втомились. Може завтра”, — каже старший брат.

Рома погодився. Але ввечері брати все ж повернулися знову побачити місто вже із заходом сонця. Брати сфотографувалися і домовилися: завтра обов’язково приїдуть сюди втретє — здійснювати мрію.

Мама каже, Рома був дуже розумним хлопчиком. Любив математику і хотів бути програмістом.

“Вони поїхали з братом до Києва. Вова каже, що він був дуже щасливий. І, напевне, побачив цей атракціон, це відчуття свободи, життя… напевне це його і підштовхнуло. Не було, що він шукав драйву, якихось екстремальних відчуттів, він просто хотів повноцінно жити”, — розповіла мама загиблого.

Батьки загиблого Роми / Сніданок з 1+1

Вранці 21 липня брати поснідали на київському Подолі, а далі знову вирушили до арки.

“Він часто повторював, що хоче з’їхати там. У нього не було ніякого хвилювання. Він був спокійний. Перед нами мали йти люди, і він сказав, що зараз саме наша черга і не пустив. Можливо, і не ми б їхали”, — каже Вова.

Він зробив останнє фото Роми перед спуском. Окрім каски не було жодної страховки.

“Це був тільки один трос. Ми паралельно мали з’їжджати. Але через те, що я важчий, я швидше розігнався і вже не бачив Роми. Я проїхав більше половини, мені здається, і я не пам’ятаю, чи якийсь звук почув… Чомусь опустив голову вниз і побачив, що трос впав у воду. Я сподівався, що це будь-який трос, канат — будь-що, але не Рома. У мене був такий шок. Якихось людей навіть розпитував, хто саме впав. І вже коли дістали трос, там Роми не було”, — каже Вова.

Він зателефонував мамі і розповів про трагедію.

“Мені Вова дзвонить і щось бачу, що обірвався дзвінок. Зателефонував і скинув. Я вже сама дзвоню, він не відповідає. А потім він плаче, Рома помер, він потонув”, — пригадує жінка.

Зіплайн у Києві / Сніданок з 1+1

Вона каже, що вдячна рятувальним службам, поліції та водолазам, які шукали сина.

“Ще було б тяжче пережити те, що не знайшли б тіло взагалі. Єдине, чому я погодилася на зйомку… якби на першому місці стояла людина, то напевно замислювалися б такі діячі, які відкривають ці атракціони, обслуговують, що на першому місці повинно бути життя… Потім ще писали в телеграм, що вони підписували бумагу, що організація знімає з себе відповідальність. Не підписували вони таку бумагу. Підписували лише, що ознайомлені з технікою безпеки. Техніка безпеки заключається в тому, що на нього одягнули шолом, сказали не робити різких рухів і смирно сидіти”, — каже мама.

Представники атракціону досі з родиною не зв’язувалися.

“Мені б хотілося, щоб це розслідування було прозоре. Щоб винні були знайдені”, — розповіла жінка.

Нагадаємо, у поліції відкрили справу за двома статями про порушення правил безпеки та службову недбалість. Винуватцям загрожує 8 років за ґратами.

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