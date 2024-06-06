Смерть 32-річного Сергія після ТЦК: батько розповів подробиці, містяни вимагають звільнити військкома

В Баранівці Житомирської області, де за припущеннями місцевих мешканців працівники ТЦК жорстоко побили 32-річного Сергія Ковальчука та який за декілька днів помер від тяжких травм, містяни знов, вдруге, вирішили вийти на масовий протест, вимагаючи звільнити керівництво ТЦК та провести чесне розслідування обставин трагедії. Цей протест заплановано на завтра, 7 червня.

Як з’ясував ТСН.ua, днями містяни вже виходили на таку акцію. Ситуація набула великого резонансу, на протест вийшли близько сотні людей, контролювати ситуацію приїхав навіть міський голова.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів батько Сергія – Микола Ковальчук.

"Сина забрали о 5-й ранку, спочатку привезли у Баранівський ТЦК, а потім відвезли у інше приміщення, за два кілометра. Там розташовувалось відділення охорони. Після цього у сина діагностували перелом кісток, перелом основи черепа. Не можно впасти так, щоб отримати такі травми, навіть якщо людина хворіє на епілепсію", - розповідає Микола Ковальчук.

Та додає: "Люди кажуть, що сина вбили, що це не перший випадок. Мій син постраждав найбільше та загинув. У сина проломлена голова, він три доби не приходив до тями, був в реанімації. Анестезіолог відразу сказав, що з такими травмами люди не виживають. Сергій був підключений до апарату штучної вентиляції легень".

За словами Миколи Ковальчука, в житті сина був випадок, коли той впав через епілепсію, але не отримав жодної травми.

Баранівка йде на протест

"Я був днями на протесті біля Баранівського ТЦК. 7 червня знов заплановано протест. Будемо заходити всередину приміщення ТЦК. Мені, напевно, буде запропоновано очолити ініціативну групу, візьму із собою 10-12 чоловік. Мовчати не будемо, вже нікуди діватись. Після мого сина може бути другий, третій… Люди вимагають відставки військкома і всіх негідників, які розпускають руки", - каже Микола Ковальчук.

Резюмуючи, Микола Ковальчук каже, що син не дожив лише кілька днів до свого дня народження – 10 червня йому мало виповнитись 33 роки.

"Він працював водієм, працював на пилорамі, був роботящим хлопцем. Мешкав окремо", - з сумом каже батько. Та додає, що, на його думку через такі смерті імідж України стрімко падає.

"Росіяни дуже радіють таким випадкам, стверджуючи, що у нас так відносяться до своїх", - висловлює свою думку Микола Ковальчук.

Втрутився і міський голова

Своєю чергою, міський голова Баранівки Олександр Мігей каже, що події в містечку дійсно бурхливі.

"Люди обурені, але станом на сьогоднішній день я не можу коментувати, тому що триває слідство. Буде встановлено те, чи травми були внаслідок хвороби, чи було втручання. На протесті було близько 100 людей, я теж там був присутній як міський голова, тому що непроста ситуація в громаді. Люди вийшли, але це свого роду зрив мобілізації, я пояснював, що зараз ми не маємо права такого робити – будь-які зібрання заборонені. Але чути ніхто не хоче, непроста ситуація", - розповів ТСН.ua міський голова.

ТЦК спростовує версію побиття

В Житомирському обласному ТЦК також прокоментували цей резонансний випадок. Військові стверджують наступне :

"Інформація про померлого військовозобов'язаного поширилася в одній із місцевих груп у мережі Facebook, де в коментарях смерть чоловіка пов’язують з певними діями з боку ТЦК та СП. Повідомляємо: 28 травня 2024 року до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного Сергія К. для проходження ВЛК".

За даними обласного ТЦК, свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань.

"Уранці 29 травня чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету "швидкої". Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні. Слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося. Висловлюємо щирі співчуття родині померлого!", - заявили в ТЦК.

Розслідують як вбивство



Своєю чергою в поліції Житомирської області в коментарі для ТСН.ua повідомили, що наразі поліцейські розслідують кримінальне провадження вже не за статтею "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження", а за статтею 115 "Умисне вбивство".

"Наразі стаття перекваліфікована на статтю 115. Умисне вбивство без кваліфікуючої ознаки. Всі обставини будуть з’ясовуватись. Станом на зараз підозрюваних або затриманих немає", - відповіла нам заступниця начальника відділу комунікації ГУНП в Житомирській області Іванна Сілецька.

Раніше повідомлялось про те, що чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: як це закінчилось.

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