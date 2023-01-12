Смерть 6-річної дівчинки від серцевого нападу в Авдіївці: все, що відомо про трагедію

Мама дівчинки – за кордоном і невідомо, чому не повернулася, щоб вивезти дитину в безпечне місце. Під час обстрілів малеча перебувала в підвалі і розповідала, як їй страшно.

В Авдіївці від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка, яка разом з бабусею та дідусем мешкала в цьому постійно обстрілюваному окупантами місті. Дівчинка розповідала волонтерам, що їй страшно, проте опікуни відмовлялися від евакуації.

Все, що відомо про 6-річну дівчинку з Авдіївки, яка померла від серцевого нападу, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Про смерть дитини 11 січня повідомив очільник Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш. За його даними, дівчинка мешкала в Авдіївці з бабусею, мама перебуває за кордоном на заробітках, а батько помер.

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"Звечора у дитини почали німіти руки й ноги, вона нікому не сказала", – інформував Барабаш.

Він зазначив, що зараз в Авдіївці залишаються близько 2500 жителів, серед яких є діти. Багато з місцевих відмовляються виїжджати з міста, і за словами голови ВЦА, немає жодного законного механізму примусово вивозити дітей.

Волонтер Влад Маховський розповів, що дівчинку було звати Еля. Вона мешкала разом з бабусею та дідусем, які відмовлялися від евакуації на численні заклики волонтера. У коментарі ТСН.ua Маховський уточнив, ще влітку 2022 року знайшов цю дитину в одному з підвалів міста.

"Перший раз я її побачив в підвалі, де вона була зі своїми бабусею та дідусем. Її слова там, у підвалі, були: "Мені страшно", – написав Маховський у Мережі.

"Мати дівчинки ще перед повномасштабним вторгненням поїхала працювати за кордон. Чому не приїхала забрати дитину – цих деталей я не знаю. Тато дівчини помер. Коли саме – невідомо", – розповів волонтер.

За його даними, в Авдіївці мешкають ще й прабабуся та прадідусь Елі, тому її опікуни не хотіли залишати місто.

"Я приїжджав до цієї родини декілька разів, допомагав продуктами та іграшками. Дівчинка мені розповіла, що в вересні у неї день народження, розповіла, що у підвалі та темряві їй страшно. Через деякий час до цієї родини приїхала поліція, але опікуни дівчини написали відмову від евакуації. Після цього вони, мабуть, зрозуміли, що поліція приїхала до них через мій візит. Помітив, що зі мною вони почали неохоче спілкуватись, дівчинку мені не показували", – розповів Маховський.

У своєму дописі в Мережі він також розповів, що на шестиріччя Елі привіз їй торт і подарунок, але бабуся з дідусем відмовили чоловіка від зустрічі з дівчинкою. Потім вони переїхали до Старої Авдіївки, волонтер заїжджав і туди, але опікуни продовжували відмовляти у зустрічі з малечею.

"Гадаю, що вона померла через те, що її постійно переслідував страх, в місті немає можливості здійснити медогляд", – зауважив Маховський.

Він також опублікував відео з підвалу, де родина ховалася від ворожих обстрілів.

Опубліковано Владом Маховским Середа, 11 січня 2023 р.

Волонтер також розповів, що переконує ї інші родини евакуюватися з Авдіївки, адже це зона постійних бойових дій. Чоловік каже, що готовий допомогти з орендою житла на рік, а також – з продуктами.

За підрахунками Маховського, в Авдіївці досі залишаються близько 10-20 дітей, але їх може бути більше.

"В Авдіївці я був буквально вчора. Був обстріл багатоповерхівок. Ситуація там дуже складна, є загиблі мешканці. Наприклад, загинула жінка, від неї залишились лише шматки тіла, які розтягнули собаки. Жінку поховали лише через тиждень. Є накриті шифером трупи, які лежать по 2-3 дні…", – описав волонтер ситуацію в місті.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав історію про жінку, яка всиновила 4 дітей із Куп'янська: їхній батько загинув, рятуючи дітей від касетного снаряду.

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