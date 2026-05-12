Смерть чоловіка біля станції метро: нові подробиці гучного скандалу в Києві та чому не допомогли людині

У Києві не вдалося врятувати чоловіка / © Pexels

Реклама

У столиці неподалік метрополітену помер чоловік. Йому стало зле, перехожі кинулися надавати допомогу, але коли знадобився дефібрилятор, який є на кожній станції, працівники підземки та поліція тричі відмовилися його надати.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Чоловіка намагалися врятувати перехожі

Наталія Бойко, інструкторка з домедичної допомоги, опинилася поруч випадково. Побачивши на асфальті чоловіка без свідомості з розбитою головою, вона миттєво розпочала реанімацію.

Реклама

Наталія Бойко: «Одразу почала робити компресію на грудну клітку та одразу уточнила, чи викликали вже „швидку“».

Доки медики були в дорозі, очевидці побігли до найближчого входу до метро — до нього було лише 50 метрів. Усі знали: на кожній станції є автоматичний зовнішній дефібрилятор (АЗД). Проте на допомогу не дочекалися.

Наталія Бойко: «Буквально через декілька хвилин людина повернулася і сказала, що працівники метро відмовили. Я попросила ще раз сходити, щоб вони дослівно передали: тут не просто комусь погано, тут проводиться реанімація, АЗД вкрай потрібен! Але жінка почула відмову вдруге. І від працівників метро, і від працівника поліції. Він дослівно передав: „Я вам дефібрилятор дати не можу. Все. Крапка“.

Час, який коштував життя

«Швидка» приїхала за 20 хвилин. Лише тоді, коли медики дістали свій професійний апарат, із метро нарешті винесли станційний дефібрилятор у супроводі поліцейського. Але було запізно. Фахівці наголошують: у разі зупинки серця кожна хвилина зволікання зменшує шанси на виживання на 10%. Шанс на порятунок є найвищим у перші 3–5 хвилин.

Реклама

Марія Назарова, співзасновниця ініціативи «РеаніМетро», яка роками виборювала встановлення АЗД у підземці, приголомшена. За її даними, від 2020 року в метро завдяки цим апаратам вдалося врятувати вже 12 життів.

Марія Назарова: «Можна скільки хочеш говорити про межі, страхи чи матеріальну відповідальність — це все полеміка, бо коли на кону людське життя, то його порятунок — на першому місці».

Офіційна реакція метрополітену

У КП «Київський метрополітен» обіцяють провести внутрішнє розслідування. Попереднє пояснення — інцидент стався поза межами станції, а чіткого алгоритму для таких випадків не було.

З заяви метрополітену: «Основне завдання — проаналізувати ситуацію та напрацювати окремий алгоритм реагування поза межами станцій, але з дотриманням безпеки перевезень».

Реклама

Наталія Бойко вже написала скаргу до поліції, адже за законом правоохоронці зобов’язані надавати домедичну допомогу. Жінка сподівається, що розголос допоможе змінити правила, щоб «паперові інструкції» більше не ставали причиною смерті.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Скандальні заяви МЕНДЕЛЬ! Нові ПІДОЗРИ від НАБУ! ДЕТАЛІ смерті у метро Києва! | ТСН 13:00 12 травня

Новини партнерів