Ексклюзив ТСН
661
1 хв

Смерть чоловіка біля станції метро у Києві: що відомо

Людину міг врятувати дефібрилятор зі станції, але його вчасно не принесли.

Олександр Марущак
Медики не змогли врятувати чоловіка

Медики не змогли врятувати чоловіка / © УНІАН

У Києві на Берестейському проспекті вчора, 8 травня, помер чоловік, якому раптово стало зле на вулиці, він знепритомнів, а потім впав біля ТРЦ «Смарт-Плаза».

Це трапилося неподалік від станції метро «Політехнічний інститут». У Мережі пишуть, що людину можна було врятувати завдяки дефібрилятору зі станції метро, але надати його там відмовились.

Повідомляється, що небайдужі перехожі одразу кинулись на допомогу чоловіку. Серед них була інструкторка з домедичної допомоги, яка швидко оцінила стан чоловіка та почала робити серцево-легеневу реанімацію. Хтось з перехожих викликав «швидку».

На місці інциденту. Фото: Ярослав Емельяненко

Людей, що зібрались довкола попросили принести дефібрилятор зі станції метро «Політехнічний інститут», але працівники станції спочатку нібито відмовили у надані дефібрилятора, а коли все ж його принесли, то було пізно.

Користувачів соціальних мереж обурила поведінка співробітників метро. Адже дефібрилятор нібито принесли лише через понад 20 хвилин після скарг на 102 і коли медики швидкої вже прибули на місце зі своїм обладнанням.

У поліції Києва кажуть, що зараз розбираються у ситуації, як все було насправді. Там додають, що чоловіку, який помер було 63 роки.
Також інцидент обіцяють прокоментувати у «Київському метрополітені», де з’ясовують всі обставини події.

