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Смерть депутата «Батьківщини» Плахотніка: однопартійці заявили про замовне вбивство
В осередку «Батьківщини» в регіоні підозрюють замовне вбивство.
У Кам’янському районі Дніпропетровської області виявили загиблого чоловіка з вогнепальним пораненням головиї. Як повідомляв ТСН.ua, загиблий — колишній віцемер Кам’янського та депутат від «Батьківщини» Олександр Плахотнік.
Однопартійці Олександра Плахотніка заявили про замовне вбивство.
«Офіційної заяви партії з цього приводу ще немає. Ми шоковані і вважаємо, що це — замовне вбивство. Олександр був дуже важливим, давнім і впливовим членом партії і активістом», — коротко відповів в коментарі для ТСН.ua керівник інформаційно-аналітичного відділу облорганізації партії «Батьківщина» Володимир Федоров.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині знайшли мертвим депутата «Батьківщини» Олександра Плахотніка.