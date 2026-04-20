Смерть депутата Іваницького в Одесі: нові подробиці, чому колеги не вірять у самогубство

В Одесі знайшли мертвим депутата міської ради Олександра Іваницького

Доповнено додатковими матеріалами

Після того, як в Одесі знайшли застреленим депутата міськради Олександра Іваницького, поліція розглядає версію самогубства. Водночас колеги загиблого заявляють про його великі плани на життя, а місцеві медіа пишуть про проблеми з бізнесом.

Про це у ефірі телемарафону повідомили журналісти з місця подій та в коментарі для ТСН.ua розповіло джерело в депутатському корпусі міськради Одеси.

Іваницького знайшли застреленим у його власному автомобілі поблизу приватного будинку. Територію одразу обгородили стрічками. За попередніми даними, правоохоронці розглядають версію самогубства. Тіло депутата вже вивезли, однак слідчі дії на місці тривають.

«Те, що ми встигли побачити, — це те, що отвір від кулі припав якраз на скло на задньому сидінні«, — сказала журналістка у телеефірі.

За повідомленнями місцевих медіа, депутат міг мати серйозні фінансові проблеми — значні борги та труднощі у бізнесі, пов’язаному з автомобільною сферою. Водночас у декларації за 2025 рік зазначено, що він разом із дружиною володів кількома квартирами, земельними ділянками та бізнесами.

Самогубство Олександра Іваницького — чому колеги не вірять у версію

Колеги Іваницького не погоджуються з версією про самогубство, яку розглядає поліція.

«У Олександра, з яким ми перебуваємо у одній фракції, були великі плани на життя. Він якось висловився, що у них з дружиною є наміри народити другу дитину. Крім того, він до безтями любив свою маленьку дитину. Дуже запам’яталось те, що Олександр кожного разу казав, що не має можливості затримуватись, навіть якщо є важливі робочі обставини, а поспішав додому. Так і казав, що поспішає купати дитину — свого Жоріка. Зовсім нелогічно те, що так любив свою дитину і вирішив піти з життя. Я вважаю, що сталось не самогубство», — повідомило в коментарі для ТСН.ua джерело в депутатському корпусі міської ради Одеси.

За словами співрозмовників, Іваницький не був малозабезпеченою людиною та, ймовірно, мав стосунок до ресторанного бізнесу.

«Але як у нього йшли справи у цій сфері — сказати складно», — сказало джерело.

Згідно з офіційною біографією на сайті Одеської міської ради, депутат також мав патент на винахід і є автором семи наукових публікацій.

Водночас правоохоронці у коментарі для ТСН.ua заявили, що є низка ознак, які можуть свідчити саме про самогубство.

Додамо, що Іваницький був депутатом Одеської міської ради від 2010 року від партії «Довіряй ділам» та входив до найближчого кола мера Геннадія Труханова. Раніше він також виконував обов’язки заступника міського голови Чорноморська.

До слова, радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що російські війська в ніч проти 20 квітня знищили його будинок на Київщині керованим реактивним дроном «Шахед». За словами Бескрестнова, це була спецоперація з його ліквідації за участю чотирьох БпЛА, які керувалися безпосередньо з території РФ. Попри повне руйнування житла та автомобілів, чоловік отримав поранення, але залишився живим.