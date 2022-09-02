Смерть диктатора: Беніто Муссоліні хотів стати новим імператором Риму, проте закінчив життя в канаві під глум міланців

Гітлер намагався врятувати соратника, який його підтримав, але народний гнів не дав шансу на життя диктатору.

Італійського диктатора Беніто Муссоліні за публічні амурні інтрижки позаочі називали - головним фалосом Італії. Без нього не збиралися врожаї, не літали літаки. Головний міф його культу будувався на відновленні великою Римської імперії, на чолі якої він. Утім, кінець був безславним, йдеться в ТСН.

Автор слова “фашизм”, який переконав італійців, що фашизм - дорівнює - порядку. Тотальна цензура, зміна виборчого законодавства, знищення опозиції, безмежна влада всередині країни. Усе це надихнуло Муссоліні йти далі і відновлювати Римську імперію. 1923 року італійська армія бомбардує грецький острів Корфу, тоді ж Муссоліні встановлює маріонетковий режим в Албанії, завойовує Лівію. А з наближенням Другої світової війни вирішує загарбати Мальту і Туніс. Для цього виступає на боці Третього Рейху.

Всенародна любов швидко трансформується у народну партизанську війну. Невдачі на фронтах, розгром італійської армії під Сталінградом. У 1943 році від Муссоліні відвертається більшість соратників всередині країни й італійський король Віктор Еммануїл видає наказ про арешт диктатора, щоб той не заважав вести перемовини про виведення Італії з війни.

Дізнавшись про цей переворот, Гітлер взявся рятувати поплічника. Німцям навіть вдалося викрасти Муссоліні. Відтоді він ще заснував фашистську республіку на півночі Італії, але був вже не більше ніж гітлерівською маріонеткою.

У квітні 1945 року нациський корпус Муссоліні почав вибиратися з Італії - Гітлер збирав сили для оборони Берліна, але кордон вже контролюють партизани. Саме вони, за офіційною версією, при спробі втечі затримали Муссоліні з коханкою і розстріляли.

Наступного дня тіло диктатора привезли до Мілану, де над ним глумилися люди. Його топтали, на нього плювали, і навіть справляли потребу. Після - тіло Муссоліні підвісили на площі догори дриґом.

Дійство на кадрах того часу більше нагадує страти, які проводила італійська мафія. До слова, вона теж виступала проти диктатора через репресії на Сицилії. Влада ж країни заявила, що вбив Муссоліні розгніваний натовп міланців.

Тіло фашиста кілька днів пролежало у канаві, а після його поховали у братській могилі. І лише через декілька років дозволили перенести до фамільної крипти, аби про нього не забули. Особливо ті, хто заявляє про будівництво на сході Європи вже третього Риму.

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