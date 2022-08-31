Смерть диктатора: Каддафі 42 роки чинив терор, і за це його жорстоко страчували три години

З Муамаром Каддафі краще було не вести справ, але з ним рахувалися західні лідери через великі запаси нафти у Лівії. Проте на цьому заробляв лише сам Каддафі, геть забувши про свій народ.

Скажений пес Близького Сходу - таким прізвиськом нагородив лівійського диктатора Муамара Каддафі американський президент Рональд Рейґан за розправи над власним народом, за організацію терактів у Європі, за вибухівку на двох пасажирських літаках і за підтримку тероризму в усьому світі, йдеться в ТСН.

Майже завжди у сонцезахисних окулярах. Він випромінював впевненість і завжди був підкреслено зневажливий під час спілкування із західними політиками. Міг собі дозволити не подати руки держесекретарці США Кондолізі Райс, просто вказавши на її місце. Зневажливим він був і з журналістами у численних інтерв’ю. Відомий телевізійник Ларрі Кінг після розмови з Каддафі назвав його не лише жахливим диктатором, але й найгіршим співрозмовником.

Його народ спочатку боготворив свого «братнього вождя», як титулував себе сам Каддафі. Він прийшов до влади на хвилі повалення монархії у Лівії. І затримався у кріслі на довгих 42 роки, змінивши монархію на тиранію.

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Перші роки - великий економічний розвиток Лівії. Каддафі збудував грандіозну і досі найбільшу в світі іригаційну систему, названу велика рукотворна ріка - цей об’єкт вирішив проблему з прісною водою у спекотній країні. За правління Каддафі будуються школи, а лівійці переселяються з бедуїнських наметів у багатоповерхівки.

Поряд з цим - репресії. Каддафі забороняє страйки та демонстрації, запроваджує цензуру в пресі. Дуже підозрілий до найближчого оточення. Політичні конкуренти Каддафі просто зникають безвісти, їх не рятує навіть втеча за кордон. У Європі мертвими було знайдено щонайменше 15 лівійських опозиціонерів, а загалом число жертв сягає кількох сотень.

Режим Каддафі тримається на нафті, якою багата країна. Тому з Лівією рахуються у світі, а диктатор мріє про ще більший вплив - він хоче створити на континенті єдину арабсько-африканську країну, яка б мала перевершити США. Водночас працює на ослаблення західних конкурентів, фінансуючи сепаратистські рухи - ірландську республіканську армію, басків ЕТА, Палестину. Лівія втручається у внутрішні справи 45-ти країн.

Зрештою Каддафі скочується до рівня звичайного терориста. Лівійські спецслужби організовують теракт на дискотеці в Берліні, яку часто відвідують американські солдати. Пізніше у небі над Шотландією вибухає літак “Лондон - Нью-Йорк” - 270 загиблих, через рік аналогічний теракт на рейсі "Браззівіль - Париж" - 170 загиблих і знову слід лівійських спецслужб.

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Лівія потрапляє під жорсткі санкції, які зрештою дають результат - Каддафі визнає причетніть своєї країни до організації терактів, виплачує колосальні компенсації родичам загиблих і цього виявляється достатньо аби світ пробачив диктатору гріхи. Його називає своїм другом італійський прем’єр Берлусконі, тепло тисне руку Тоні Блер. Каддафі влаштовує турне світом, приймаючи гостей у бедуїнському наметі. Тут він вів перемовини з колегою диктатором Путіним. Заходила на бесіду до Каддафі і Юлія Тимошенко.

За цими гастролями Каддафі геть забуває про власну країну, населення якої за чотири десятки років накопичило ненависть до правителя. Лівійці втомилися жити у страху репресій, вони прагнули демократії.

Спочатку Каддафі вдається жорстоко придушувати протести - він винищує цілі села незгодних. Під приводом захисту мирного населення у конфлікт втручається НАТО. Повстанцям вдається вибити Каддафі із Тріполі. Він тікає країною, але під час одного з авіанальотів автоколона диктатора потрапляє під удар.

Повстанці затримують його вже пораненим і влаштовують справжні тортури, три години знущань. Йому сипали сіль і пісок у рани, ще живим тягали машиною по місту, а потім мертвого виставили на показ у промисловому холодильнику. Люди вистоювали довгу чергу, щоб побачити приборканим скаженого пса Близького Сходу.

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