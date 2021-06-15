Смерть дитини у вигрібній ямі у Київській області: родина приїхала сюди на заробітки на сміттєзвалище

Відомо, що діти із родини ромів, які приїхали сюди із Закарпаття.

Трагедія на Київщині: до вигрібної ями на території колишньої бази відпочинку провалилися двоє дітей. Малеча попросилася у охоронця до вбиральні, а згодом він почув крик. 10-тирічну дівчинку урятувати не вдалось, 4-річного хлопчика доправили до лікарні.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

За його життя продовжують боротися лікарі. Саме він спершу провалився до ями, його почала рятувати старша дівчинка, але і вона провалилась. На допомогу якраз устигли охоронець і ще один чоловік, які почули крики, дітей витягли, але старшу дівчинку врятувати не вдалося.

Відомо, що діти із родини ромів, які приїхали сюди із Закарпаття. Під час допиту вони розповіли, що приїхали лише 4 дні тому. Вони працювали на сміттєзвалищі поряд, де збирали вторинну сировини.

Зараз вирішується питання чи відкривати кримінальне провадження із приміткою «нещасний випадок».

Новини України: у Київській області двоє дітей провалилися до вигрібної ями, дівчинка загинула

Самою ж родиною зацікавилися органи захисту дітей, адже стало відомо, що у них, за попередніми даними, 8 дітей. Їхню долю будуть вирішувати.

Також доведеться з’ясувати, за яких умовах закарпатці перебували на території.

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