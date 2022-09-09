Смерть королеви Єлизавети ІІ: чому давно розроблену спецоперацію "Лондонський міст" прийшлося змінити на "Єдиноріг"

Королева Британії Єлизавета ІІ не ходила до школи, кермувала вантажівкою під час Другої світової та стала першою у світі главою держави. Вона очолювала Сполучене Королівство найдовше з усіх британських монархів, а її правління за тривалістю було другим у світовій історії.

І сьогодні, 9 вересня, Британія прощається з королевою. У шотландців буде змога проститися з її величністю ще до того, як її доправлять до Лондона.

Про реакцію британців на цю втрату і про подальші кроки монаршої родини – у сюжеті ТСН.19:30.

У столиці Шотландії – в Единбурзі - чекають на королеву Британії Єлизавету II, аби з нею проститися. Монархиню обіцяють доправити сюди королівським потягом. На її приїзд тут чекають в місцевій королівській резиденції, Холіруд. Туди з ночі люди приносили квіти. Місцевість патрулює поліція, букети навіть перевіряли зі спеціально навченим псом. Люди приходили сюди цілими родинами, із дітьми, які ще навіть не розуміють, що сталося, але їхні батьки приводять їх, щоб засвідчили повагу королеві. Це велика непоправна втрата, якою тут усі дуже засмучені. Після того, як з королевою попрощаються в Единбурзькому соборі - королівську труну доправлять до Лондона.

Щодо нового короля - сина Єлизавети ІІ - Чарльза III , який вже полишив Балморал та приїхав до Лондона, де його зустріли біля Букінгемського палацу і тиснули руки.

Спецоперація з організації заходів після смерті королеви називається "Лондонський міст", але через її смерть не в столиці Великої Британії, а в Шотландії, і через зміни маршруту, вона отримала назву "Єдиноріг", тому що ця тварина - національний символ Шотландії, і тут зображень дуже багато.

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