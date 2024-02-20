Смерть пілота Максима Кузьмінова: як розвідка РФ погрожувала йому та що відомо про справу

В Іспанії знайшли мертвим російського пілота Кузьмінова, який перегнав вертоліт з РФ до України.

Російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції ГУР Міноборони перегнав російський гелікоптер Мі-8 на територію України, знайшли мертвим в Іспанії.

Інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про смерть Максима Кузьмінова та про погрози йому російської розвідки.

Подробиці справи

Як розповіли джерела ГУР, Максим Кузьмінов після успішної операції з викраденням російського гелікоптера, за яку він отримав 500 тисяч доларів у якості винагороди, вирішив переїхати до Іспанії.

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Відомо, що напередодні смерті він запросив свою колишню дівчину до себе, а потім його знайшли застреленим.

Джерела ГУР також розповіли, що неподалік знайшли згорілу машину, на якій імовірно тікали вбивці Максима Кузьмінова.

Видання "Il Correspondente", написало, що Максима Кузьмінова вбили у місті Аліканте шість днів тому, 12 пострілами, а потім ще й переїхали автомобілем. А на його тілі нібито була готівка – 100 тисяч доларів.

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Кузьмінову пропонували лишитися в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що російському пілоту Максиму Кузьмінову пропонували лишитися в Україні.

"Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б бешкетувати, як це відбулося в Іспанії", - сказав Данілов.

Однак Данілов вказав на важливість дочекатися офіційних висновків іспанської сторони стосовно смерті Кузьмінова.

Максим Кузьмінов на пресконференції ГУР / Фото: "Медіацентр-Україна"

Розвідка РФ наказала ліквідувати пілота Кузьмінова

У головному розвідувальному управлінні (ГРУ) Росії у жовтні 2023 року заявили про наказ ліквідувати російського льотчика Максима Кузьмінова.

Люди, представлені нібито офіцерами спецпідрозділів ГРУ, заявили, що отримали відповідний наказ і сказали, що ліквідація Кузьмінова – це "питання часу".

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"До суду не повернеться, думаю, не доживе", – сказав співробітник спецслужби РФ.

В ГРУ РФ пілота тоді назвали "зрадником" і пообіцяли, що він буде покараний за всією суворістю закону Росії "за зраду своїх братів".

"Звичайно знайдемо, ми до всіх дотягнемося, наші руки довгі", – заявили в ГРУ.

Операція "Синиця"

Українська розвідка провела успішну операцію "Синиця" – наприкінці серпня 2023 року російський льотчик Максим Кузьмінов добровільно пригнав з Росії вертоліт Мі-8 до Харківської області.

Російський льотчик Максим Кузьмінов / Фото: скриншот з відео

За словами льотчика РФ, він вийшов на зв'язок з українською розвідкою через Telegram-канал наприкінці 2022-го. Операцію "Синиця" планували близько шести місяців.

На борту Мі-8 було ще два члени екіпажу. Максим Кузьмінов розповів, що переконував їх здатись, проте ті відмовились. При приземленні вони вибігли з гелікоптера в бік кордону. Подальша доля членів екіпажу Максиму Кузьмінову невідома, проте він зазначив, що їх могли ліквідувати.

Максим Кузьмінов вже в Україні розповів, що здійснював польоти до окупованих Маріуполя та Бердянська, проте наголосив, що не завдавав ударів по території нашої держави.

Як писали ЗМІ, російського льотчика на рішення вийти на зв'язок з ГУР могла підштовхнути його мати Інна Кузьмінова.

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