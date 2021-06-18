Смерть пішохода від колеса лісовоза: чи була автівка справна і хто відповість

Після надання першої допомоги 45-річного Василя повезли до реанімації. Однак попри зусилля медиків – врятувати чоловіка не вдалося.

Від колеса лісовоза на ходу відлетіла деталь та влучила у пішохода. Удар був таким потужним, що чоловіку відрізало руку. Cталося це у місті Березне, на Рівненщині. Спершу потерпілому надавала допомогу його сестра, потому медики "швидкої", однак через велику крововтрату він помер у лікарні.

Про те, чи був лісовоз справним і хто відповість за смерть пішохода - 18 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Брат загиблого Петро розповідає, що той був з його 13-річним сином. І хлопця врятувало те, що його покликала тітка, бо за секунду чи не вся вулиця почула потужний удар.

За словами керівника слідчого відділення березнівської поліції Віталія Штемпеля, відбулася розгерметизація колеса, внаслідок чого одна з деталей колеса відлетіла та потрапила у пішохода.

Першим чоловіка, якому деталь відрізала руку, побачив його племінник і кинувся кликати родичів.

Сестра загиблого Галина Фінчук, яка працює медсестрою на фабриці, зреагувала миттєво. Слідом прибула і "швидка".

За словами заступника керівника центру екстреної меддопомоги Рівненщини Олега Ушкевича, від удару чоловік вдарився головою об асфальт.

Після надання першої допомоги 45-річного Василя повезли до реанімації. Однак попри зусилля медиків – врятувати чоловіка не вдалося.

Чому відлетіла деталь колеса - на підприємстві, де працює вантажівка, сказати нікому. Мовляв, керівництва на місці немає. Не знайти за адресою і водія лісовоза.

Хто за що відповідає і чия провина в загибелі пішохода – розслідують у поліції. Винному загрожує до 8 років за гратами. Такі аварії на Рівненщині не вперше. Рівно рік тому схожа трагедія сталася у селі Новорічиці. Тоді деталь від колеса лісовоза вбила 11-річну дівчинку, яка стояла біля магазину.

То була вантажівка лісгоспу і нині за це судять керівника автотранспортного цеху. Під час розслідування з'ясували, що саме він випустив на рейс лісовоз, який мав несправності.

Водночас медики "швидкої" наголошують, що при таких ДТП - життя рятують хвилини. Сестра Василя діяла правильно, але поки бігла на допомогу - час було втрачено.

"Якби свідки події одразу наклали джгут і зупинили артеріальну кровотечу, він мав би всі шанси залишитись живим", - зазначають вони.

Тим часом лісовози і далі їздять цією вулицею. Родичі загиблого хочуть аби винні понесли відповідальність. Щоб більше таких трагедій не ставалося.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання