Смерть після операції у приватній клініці Києва: рідні звинувачують лікарів у недбалості

Схожий випадок неналежного лікування у клініці розслідує поліція Києва

У приватній клініці Києва після операції з видалення каменів у нирках помер 66-річний чоловік. Його родина переконана: трагедія сталася через недбалість медиків та неналежний догляд у післяопераційний період.

Початок лікування та фатальна операція

Донька померлого, Світлана, розповідає, що у батька виявили камінь у нирках та пісок у сечовому міхурі. Геннадій Чауров мав скарги на здоров’я, зокрема зміну кольору обличчя, тому звернувся по допомогу до приватного закладу — медичного центру «Consilium Medical». Після обстеження у філії на вулиці Ревуцького його направили на операцію до корпусу на Глибочицькій.

За словами доньки, ситуація стала критичною раптово:

«Батько два місяці проходив з катетером. А потім поїхав у клініку його знімати. З собою, вибачайте, навіть білизни на заміну не взяв, бо вже ввечері планував повернутися додому, але, на жаль, не прийшов. У клініці йому стало гірше, зробили операцію, після чого він потрапив до реанімації медичного центру, де перебував сім днів. Помер 11 лютого», — розповідає Світлана Чаурова.

Персонал приватної клініки звинувачують у неналежному догляді

Родичі стверджують, що в реанімації пацієнт не отримував необхідної допомоги, попри очевидні ознаки погіршення стану. Світлана посилається на слова сусідів по палаті, які чули благання батька про допомогу та й він сам це розповідав дітям, коли ще міг говорити.

«Батько стогнав від болю і просив допомоги, а лікарі йому казали, що у нього гази, а насправді його там пекло і виходила жовч. Замість того, щоб слідкувати за станом пацієнта після операції, йому лишень кололи знеболювальне і просто запустили післяопераційну допомогу», — каже жінка.

Родичам повідомили, що причиною смерті чоловіка стала внутрішньочеревна кровотеча — стан, який не був безпосередньо пов’язаний із первинним діагнозом, з яким пацієнт звернувся по допомогу до медичного закладу.

Допис Світала Чаурової у мережі

Питання до документів та переміщення тіла

Окрему увагу родина звертає на юридичні та процедурні аспекти. За словами Світлани Чаурової, клініка підготувала документи так, що батько підписав згоду на можливі наслідки після операції та під час перебування в реанімації.

Крім того, тіло померлого передали до моргу без участі поліції та впізнання рідними.

«Коли повідомили про смерть батька, ми шоковані приїхали до лікарні, і тіло було вже у морзі. Нам сказали, що побачити нічого не можна. Лише поцікавилися: „Будете робити розтин чи ні?“. Ми були у такому шокувальному стані, що відмовилися, мовляв, батько і так натерпівся. А коли віддавали тіло до крематорію, нас запитали: „А де заключення медичного експерта і всі інші необхідні папери?“. Без них, з діагнозом, який був у батька, він не міг померти», — зазначає донька.

Фінансовий аспект та звернення до правоохоронців

Сім’я витратила на лікування значні кошти: операція коштувала близько 200 тисяч гривень, а кожен день перебування в реанімації — 20–30 тисяч. Загальна сума витрат склала близько 300 тисяч гривень.

Наразі родичі намагаються домогтися справедливості через прокуратуру, проте там зазначають, що втручання можливе лише після звернення до поліції, яке родина не зробила одразу через шоковий стан.

Ще одним болючим моментом для родини стала байдужість персоналу в останні дні життя батька:

«У татка піднялася температура, він хрипів. Медики пояснили — пневмонія, у легенях зібралася рідина. Лікар обіцяв, що відкачає рідину вранці. Але цього ніхто не зробив до вечора — батько страждав кілька годин. Мій брат, який прийшов провідати тата, з криками змусив лікаря це зробити, і лише після відкачування рідини батько зміг говорити. Коли тата не стало, ми хотіли подивитися в очі цьому лікарю, але нам сказали, що він за ніч пішов у відпустку», — резюмує Світлана.

У поліції Києва повідомили, що розслідують інший випадок, який пов’язаний зі згаданим медичним закладом

Відмова від розтину та медична таємниця: що кажуть у медичному центрі

ТСН.ua звернувся з запитом до медичного центру «Consilium Medical», але керівництво закладу відмовилось відповідати на поставлені питання, посилаючись на медичну та лікарську таємницю.

Нам повідомили, що «не мають правових підстав для розголошення конфіденційної інформації» і відмовляють у наданні запитуваної інформації.

«У закладу відсутня згода пацієнта на розголошення медичних даних, а також немає документів, які б свідчили про його недієздатність чи інші правові підстави для розкриття лікарської таємниці», — повідомив у відповіді на запит ТСН.ua Дмитро Решетько, директор медичного центру «Consilium Medical».

Щодо питання про розтин та видачу тіла, то у закладі стверджують, що всі дії здійснювалися на підставі належним чином оформлених документів та в межах компетенції закладу.

«Дружина померлого подала письмову заяву, в якій зазначила, що відмовляється від проведення розтину, претензій до клініки не має, і отримала тіло. Ця інформація міститься у внутрішніх документах закладу та не підлягає детальному розголошенню у публічній площині без належних правових підстав», — повідомив керівник медичного центру.

Розслідують іншу справу щодо клініки: що кажуть у поліції

У ГУНП Києва нам повідомили, що слідчими підрозділами впродовж 2025- 2026 років за фактом неналежного виконання своїх обов’язків медичними працівниками медичного центру «Consilium Medical», що призвело до смерті гр. Чаурова Г.В., відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилися та досудове розслідування не здійснювалося.

«Натомість, 15 лютого 2025 року слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання своїх професійних обов’язків медичними працівниками вищевказаного медичного центру. Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України», — зазначили ТСН.ua в поліції Києва.

Там додають, що дії працівників медичних закладів та правоохоронних органів передбачені Порядком взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України, затвердженого наказом МВС України, МОЗ та Офісу Генерального прокурора № 177/450/46 від 09 березня 2022 року.