Смерть Пригожина чи інсценування?: експерти розповіли про можливі наслідки для Росії і вплив на війну в Україні

Загибель у авіакатастрофі ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина – це відверта помста президента РФ Володимира Путіна за марш на Москву, який він вчинив два місяці тому, вважають експерти. Тепер офіційно – Пригожин мертвий, як і його найближчі підлеглі, які перебували з ним на борту збитого росіянами літака.

Чи буде від цього користь Україні, як це позначиться на фронті і що може статися в подальшому з Росією, з’ясовував сайт ТСН.ua.

Смерть Пригожина – питання часу

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що смерть Пригожина – це помста Путіна за піднятий бунт в кінці червня і похід бійців приватної військової компанії "Вагнер" на Москву.

"Те, що Пригожина вб’ють, було зрозуміло одразу після бунту. Це питання часу, адже Кремль подібних вчинків не пробачає. І Путін не залишив без уваги демарш, який вчинив Пригожин, бо він фактично почав процедуру позбавлення влади самого Путіна", – розповідає сайту ТСН.ua Олег Жданов.

Що будуть робити у ФСБ

Він додає, що розглядає два можливих сценарії розвитку подальших подій у Росії.

"Сценарій перший – зараз буде невеличке затишшя у Росії, тому що ФСБ може стати у режим очікування. Вони ж висунули умову Путіну стосовно керівництва Міністерства оборони Росії. І буквально через декілька діб трапляється неприємність з Пригожиним – він гине. Це не випадково. Другий варіант – ФСБ, навпаки, буде застосовувати якісь радикальні дії проти Путіна та його оточення, і може навіть діяти через керівництво Міноборони Росії. На мій погляд, силовий сценарій більш вірогідний, бо ФСБ – це не та організація, яка відступає", – розповідає сайту ТСН.ua Олег Жданов.

Як смерть Пригожина вплине на війну в Україні

На думку експерта, загибель ватажка приватної російської армії може вплинути на подальший хід війни.

"Смерть Пригожина вплине на війну, але не на пряму і не сьогодні. Гадаю, це буде трішки з відкладеним ефектом. Смерть Пригожина – це ще один крок до хаосу в Росії. Це також прямий доказ того, що в середини Росії триває дуже запекла внутрішня боротьба за владу. І ця боротьба може призвести до суттєвого послаблення військового керівництва, що в свою чергу призведе до порушення вертикалі управління і ще більшого зниження ефективності керівництва військами. Гадаю, що це поступово відобразиться на фронті. І це нам на руку. Російські генерали не будуть знати що їм робити і куди їм податися. Все це буде на користь України", – підсумовує Олег Жданов.

Покарання готували заздалегідь

Військовий експерт Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр.) каже, що Путін раніше обіцяв розправу над Пригожиним і просто виконав свою обіцянку.

"Це сталося лише зараз, за два місяці після маршу Пригожина на Москву. Гадаю, просто вибирали потрібний варіант ліквідації. Напередодні була інформація, що Пригожин знаходиться в Африці. Було навіть відео, яке можливо зняли раніше, а потім розповсюдили як інформаційну операцію, щоб якось пояснити смерть ватажка приватної армії. Як на мене, то Пригожин цього заслуговує, він зробив дуже багато поганого для України і нашого народу. Чого тільки варта поведінка його "вагнерівців". Гадаю, російські спецслужби зараз розбираються, де там правда, і вирішують - як себе поводити у подальшому", – розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин загинув внаслідок падіння літака. / Фото: Associated Press

Криза в Росії буде посилюватися

Він додає, що загибель Пригожина – це відверта демонстрація Путіним помсти за непокору усім іншим в Росії.

"Знищенням Пригожина – російський диктатор продемонстрував свою мстивість. Адже це вже не перша розправа над військовими у Росії. До цього був арешт генералів на чолі з Суровікіним. Деяких навіть катували, а інших просто звільнили з посад. Путін демонструє свою владу, і натякає своєму оточенню, що з ним потрібно йти до кінця, як це було на РНБО Росії перед початком війни. А розправою над Пригожиним він лише підсилює свої позиції, наскільки це можливо. Але з іншого боку потрібно враховувати, що криза в РФ буде посилюватися, і, я гадаю, що можливість путчу "аля Пригожин" в Росії дуже висока. А будь-яка дестабілізація ворога нам на користь", – підсумовує Ігор Романенко.

Інсценування не було – прицільне знищення

Деякі експерти висловлюють версію, що Пригожин міг інсценувати свою смерть, відправивши на борт літака підставну особу. Мовляв, після цього, він десь "ліг на дно".

Але як стверджує Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", це ватажку приватної армії було ні до чого.

"Я гадаю, що тут немає ніякого інсценування. Навіщо це Пригожину? Навіщо йому це робити, десь ховатися, який у цьому сенс? Я гадаю, що це – ліквідація Пригожина, яка є невід’ємною частиною загальних чисток, які відбуваються у Росії. Генерала Суровікіна – відсторонили, Мізинцева та Дьоміна теж. А будь-яка критика у бік Путіна або Шойгу має одразу відповідну реакцію – одних відправляють у Сирію, а інших у слідчий ізолятор. Тобто в Росії відбувається масштабна чистка усіх цих "розмовляючих голів". А Пригожин, якого російський диктатор публічно назвав зрадником, був просто ліквідований за наказом Путіна та Шойгу. Тому тут без інсценування. Хто контролює роботу протиповітряних сил РФ? Міністерство оборони Росії, а отже саме вони віддали наказ про знищення цього літака з Пригожиним. І навіщо Шойгу допомагати Пригожину? Тим більше, що ватажок бойовиків не планував їхати до Брюсселю або до Гааги. Він повністю орієнтувався на Африку, але я не думаю, щоб він планував ховатися десь у Еритреї або в Зімбабве. Там він не сховається – не його рівень. Тому це не інсинуація, а прицільне знищення", – розповідає сайту ТСН.ua Олександр Коваленко.

Місце падіння літака Пригожина. / Фото: reuters.com

Вдруге на Москву не підуть

Він додає, що поки не очікує якихось серйозних наслідків для Росії від військових формувань "вагнерівців", які залишилися без ватажків.

"Я не думаю, що станеться повторний похід на Москву. Бо втрачено момент. Це повинно було відбуватися дуже швидко. Пригожин та Уткін – були керівники ПВК "Вагнер". Окрім них були і інші, але вони мають не таку вагу, хоча певний вплив у них є. Але, якщо минулої ночі нічого не сталося, то нічого знакового не станеться й наступної. Якщо і будуть якісь заворушення, то від них не буде коефіцієнту корисної дії. Якщо вони минулого разу не дійшли 200 кілометрів до Москви, то цього разу навіть з Білорусії не зможуть вийти. До речі, на території Росії знаходиться понад 25 тисяч "вагнерівців" – колишніх або діючих. Це міф, що всі вони перебралися до Білорусії. Але ж і на цих базах "Вагнера" тихо – немає ніякого натяку на формування підрозділів до маршу. Тому, я не виключаю, що в майбутньому ПВК "Вагнер" просто стане офіційною частиною армії Росії. Їх просто змусять підписати контракти", – додає Олександр Коваленко.

Експерт каже, що смерть Євгена Пригожина для України майже ніяк не позначиться.

"Я гадаю, що смерть Пригожина для України – це лише полегшення в моральному плані. Сама думка, що цей військовий злочинець вже ліквідований. Що він не помер своєю смертю, у пенсійному віці десь на дачі, а був знищений своїми ж господарями, яким служив. І не більше. А от якщо ж "вагнерівців" дійсно змусять підписати контракти зі збройними силами Росії і будуть відправляти на війну в Україну, то це буде для нас не найкращий варіант", – підсумовує Олександр Коваленко.

Володимир Зеленський вперше прокоментував інцидент у Тверській області, в якій загинув засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Він наголосив, що Україна до цього не має жодного відношення.

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