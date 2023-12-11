Смерть Путіна, новий президент США та перемога України: карпатські мольфари про 2024 рік

Після повномасштабного нападу Росії українці шукали способи зрозуміти логіку президента-диктатора Росії Володимира Путіна. Але надто багато голосів кажуть, що він, як Гітлер – заліз у містицизм. І користується послугами шаманів. Саме тому ми звернулися до українських першоджерел – карпатських віщунів. Як мольфари боряться проти путінських шаманів та чого очікувати 2024 року.

Про це йдеться в ексклюзивному репортажі кореспондентки ТСН. Тижня Оксани Радіонової.

Саме гори, за легендами, дають сили мольфарам. Людям з надприродними здібностями, які можуть читати думки, бачити майбутнє і навіть розганяти хмари. У цьому місці 10 років тому, ще до кривавої Революції Гідності, до зелених чоловічків в Криму та захоплення Донецька й Луганська ТСН. Тижню мольфар Микола казав про велику війну в Україні, проте чоловіка вже немає в живих.

Тож журналістка розпитала місцевих про інших мольфарів – їй порадили йти Калини.

Також читайте Разом із Шойгу спалював верблюдів: ексдепутатка Держдуми РФ розповіла про дивні схильності Путіна

Калина називає себе ворожкою. Про майбутнє їй кажуть карти.

"Нічого доброго вижу не чекає. Нічо доброго! Трохи гризоти по всій Україні! Біда ще буде…Ще трохи буде…", - дала невтішний прогноз ворожка.

Калина також побачила нового президента США.

"Буде другий. Будуть допомагати".

На фронті ворожка Калина пророкує нові втрати територій: "Не спинеться. Ще трохи дійде, але потому відіб’ють їх".

А далі прогноз Калини ще страшніший. Ворожка пророкує, що Україна не зможе повернути Крим, Донець та Луганськ.

Битва невидимих сил: мольфари розповіли, коли бачать перемогу України

Журналістка, ошелешена таким пророцтвом пішла шукати мольфара Довбуша.

Довбуш – з Верховини. Вони зустрілися з журналісткою на березі священної ріки гуцулів – бунтівливого Чорного Черемоша. Додому не пустив. Поки піст каже – не приймає. Та власними пророцтвами поділився.

Як сказав мольфар Довбуш, свої землі України відвоює.

"Повернеться все. Я ще думаю, чи ще Казань не повернеться до нас. Росія розпадеться. Вона буде розколота. Люди спам'ятаються, ті, що воюють, і підуть проти цієї влади. І самі свою владу задушать", - пророкує мольфар.

Довбуш також каже, що диктатор Володимир Путін про це знає. Російські шамани його попереджали.

"Він вже заслабий. Вони йому погані прогнози віщують, намагаються його врозуиіти, але його лиш смерть нарозумить. Так, як Гітлєра наврозумила смерть, так і його наврозумить", - переконує Довбуш.

А ще Довбуш віщує Україні перемогу вже 2024 року.

"В кінці серпня парад планет буде. П'ять планет сходиться. І я думаю, що і перемога буде разом з цим парадом".

Майстриня родових практик Софія Сем’янишин проводить обряд, який захищає наших воїнів. Жінка – не мольфарка – але майбутнє, каже, бачить.

"Було вже кілька варіантів закінчення війни! Ми їх прогавили…Наступна точка показана на кінець липня – початок серпня", - пророкує жінка.

За її словами, кінець Путіна скоро настане.

"Якщо він навіть в цьому тілі перебуває – це ненадовго. Це вже кінець! І шамани йому не допоможуть. В Україні майстри з перших днів війни працювали на захист України, на захист президента, й до сих пір працюють. Я це знаю достеменно, знаю майстрів і також я працюю…. Я бачу Україну вже 2050 року – надзвичайно могутньою, потужною країною, однією з найрозвиненіших країн Європи і світу навіть. У нас буде не зовсім аграрна країна. Наші міста будуть займатися високими технологіями", - розповіла майстриня родових практик.

Читайте також: