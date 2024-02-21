Смерть українського баскетболіста у Німеччині Артема Козаченка: сутичка в автобусі закінчилася жорстоким вбивством

У Німеччині 20 лютого від отриманих травм померла друга жертва ножового нападу – 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко. Напередодні, помер його товариш – 17-річний Володимир Єрмаков.

Артем Козаченко усі ці дні перебував у реанімації і медики до останнього боролися за його життя.

Подробиці – у сюжеті кореспондентки ТСН Наталки Фібріг.

"Шукаємо свідків" – таким було останнє повідомлення поліції міста Ессен, яка розслідує вбивство вже двох молодих українських баскетболістів, що сталося 10 лютого ввечері в місті Обергаузен. На момент публікації цього пресрелізу Артем Козаченко був ще живий.

Після операції лікарі харакетиризували його стан як важкий, але стабільний. Та останніми днями стан Артема різко погіршився.

Про смерть хлопця повідомила Федерація баскетболу України і баскетбольний клуб у Дюссельдорфі, за який грали і Артем, і Володимир.

"Окрім загиблого гравця молодіжної баскетбольної ліги Володимира Єрмакова, баскетболісти "АРТ-Джаінтс" також оплакують втрату Артема Козаченка. 18-річний партнер Єрмакова по команді спочатку вижив після жорстокого ножового нападу, але сьогодні, у вівторок, помер від отриманих серйозних травм. Від моменту жорстокого нападу в Оберхаузені Козаченко перебував у лікарні в реанімації. На жаль, за останні кілька днів його стан настільки різко погіршився, що лікарі вже нічого не могли зробити для нього", - йдеться у повідомленні.

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Напад на українських баскетболістів стався на залізничному вокзалі міста Оберхаузена.

До цього хлопці їхали в автобусі, куди підсіла компанія німецьких підлітків, які почали провокувати українців.

Згодом батько Артема Козаченка в коментарі "Сніданку з 1+1" розповість, що українці намагалися це ігнорувати та уникнути конфлікту. На виході їх запитали, чи вони з України. І коли всі врешті вийшли на залізничному вокзалі Обергаузена, підлітки напали з ножем. 17-річний Володимир Єрмаков отримав шість ножових поранень і помер в лікарні під час операції.

Через кілька днів поліція Ессена спільно з прокуратурою Дюссельдорфа повідомила, що ознак злочину на національному грунті не виявила.

"Після численних опитувань свідків та аналізу доказів, немає жодних конкретних ознак ксенофобського нападу. Наразі все вказує на спонтанну ескалацію насильства з боку 15-річного головного винуватця", - заявили німецькі правоохоронці.

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Нападники спочатку втекли з місця злочину, та згодом поліція затримала їх удома.

Головний підозрюваний – 15-річний німець турецького походження з міста Гельзенкірхен, уже відомий поліції за збройні пограбування. Із ним затримали 14-річного німця грецького походження, якого потім за браком доказів відпустили.

Проте за чотири дні його затримують знову, разом із двома сирійцями – 14 та 15 років. Розслідування триває. Наразі поліція шукає свідків, які того вечора їхали автобусі із українськими юнаками і компанією підлітків, які потім напали і смертельно поранили обох українців.

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