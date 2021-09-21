Смерть вакцинованого студента під Києвом: рідні кажуть, що хлопець не скаржився на проблеми зі здоров'ям

Смерть вакцинованого студента під Києвом: рідні кажуть, що хлопець не скаржився на проблеми зі здоров'ям

Хлопець отримав щеплення препаратом Pfizer.

Причину смерті вакцинованого від COVID-19 студента Українського гуманітарного інституту з'ясовує судово-медична експертиза.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 вересня.

19-річний Володимир Сало помер у день вакцинації від коронавірусу, коли щепився препаратом американської компанії Pfizer.

Надвечір у хлопця піднялася температура, почало судомити. Першу допомогу у студентському гуртожитку юнакові надавали інститутський фельдшер та ректорка. Хлопець перестав дихати, але ще годину його намагалися реанімувати медики швидкої допомоги.

Попередня причина смерті: серцево-легенева недостатність. Утім, рідні кажуть, що хлопець не мав проблем зі здоров'ям. "Серцево-легенева недостатність, набряк легень, гостра коронарна недостатність - прописані причини смерті. Таких причин в нього не було взагалі в житті. Не скаржився на жодні хвороби", - каже родич померлого Руслан Боруц.

Новини України: експертиза з'ясовує причину смерті студента, який помер в день вакцинації

Чи пов'язана смерть їз щепленням, протягом місяця має показати судово-медична експертиза. З того ж флакона вакцинували ще п'ятьох людей. Всі вони почуваються добре.

"Вакцинація проти коронавірусу не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин. Безпосмередньо привів до смерті - це його стан - серцево-легенева недостатність, набряк легенів. Що саме викликало такий стан, покит залишається невідомо. Ми будемо чекати на лабораторні дослідження матеріалів", - заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Нагадаємо, у Києві жінка померла від коронавірусу після щеплення першою дозою препаратом Moderna. Вакцину вона отримала того самого дня, коли проявилися симптоми хвороби. Згідно з аналізами і представленою медичною документацією, причинно-наслідкового зв'язку з вакциною немає.

У Вінницькій області помер 47-річний чоловік невдовзі після щеплення вакциною Pfizer. Через кілька годин після уколу чоловік поскаржився на слабкість і нудоту, а пізніше знепритомнів. Лікарі швидкої, які прибули на виклик, врятувати його не змогли. Причиною смерті чоловіка попередньо назвали гостру серцево-судинну недостатність на тлі ішемічної хвороби серця.

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