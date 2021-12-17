Смерть вдови колишнього диктатора Августо Піночета чилійці зустріли гучним святкуванням

Чимало із тих, хто нині святкує смерть жінки, утратили рідних за правління генерала

Похорони перетворили на свято - чилійці гучно відзначили смерть вдови колишнього диктатора Августо Піночета.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Люсія Іріарт відійшла на той світ у віці 99 років. Та замість того, аби проводжати її у скорботі, сотні людей вийшли на вулиці та гучними оплесками зустрічали цю новину.

Чимало із тих, хто нині святкує смерть жінки, утратили рідних за правління генерала Піночета. Він прийшов до влади під час кривавого перевороту у 1973. За 17 років його правління близько 3 тисяч людей було вбито, або зникло безвісти, десятки тисяч були закатовані.

Чилійці вважають Люсія мала неабиякий вплив на чоловіка, а ще її родину звинувачують у розкраданні десятків мільйонів доларів.

Чилійці перетворили похорон вдови диктатора Августо Піночета на свято | Новини світу

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