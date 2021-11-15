Смерть військового, руйнування паркану і нові провокації: що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі (фото, відео)

У Польщі заявляють, що проти їхніх прикордонників вихідними було застосовано газовий балончик, їх засліплювали лазерним промінням і стробоскопом.

Колона мігрантів з боку Білорусі 8 листопада почала проривати кордон Польщі поряд із прикордонним переходом "Кузниця-Брузги", щоб потрапити до Європейського Союзу. У Мережі почали з'являтися повідомлення, що більшість мігрантів – курди, які прибули до Білорусі з Іраку. Серед них багато жінок та дітей. У Польщі заявили, що ця група людей є "найбільшою з усіх досі спробою масового силового проникнення до країни".

Протягом тижня на кордоні Польщі та Білорусі зберігалася міграційна криза, яка періодично загострювалася. До кордону стягували озброєних силовиків, мігранти намагалися зруйнувати паркан, лунали постріли.

ТСН.ua розповідає останні новини щодо ситуації на білорусько-польському кордоні.

Намагання зруйнувати загородження і прорвати польський кордон

У Прикордонній службі Польщі повідомили, що в ніч проти 13 листопада білоруські військові намагалися зруйнувати тимчасове загородження у районі населеного пункту Черемха. За даними польської сторони, білоруські військові "зривали стовпи огорожі та розривали колючий дріт службовим автомобілем".

Прикордонна служба також опублікувала відео, на якому видно, як білоруси використовують лазерні указки та стробоскопи.

"Польські служби були засліплені лазерним промінням і стробоскопом", — йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі.

Також польські прикордонники заявили, що поблизу населеного пункту Черемха мігранти намагалися прорвати польський кордон. Вони були озброєні газовими балончиками, який "застосовувався щодо польських служб".

"Цю та подальші спроби нелегально перетнути кордон вдалося запобігти", — додали у Прикордонній службі Польщі.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

За добу 13 листопада у Польщі зафіксували 223 спроби мігрантів незаконно перетнути польський кордон з території Білорусі. У країні ухвалили рішення про видворення з території Польщі 77 нелегалів.

Associated Press

У Міноборони Польщі заявили, що в ніч проти 14 листопада мігранти, які намагалися прорватися через польський кордон, закидали силовиків камінням. У результаті один камінь потрапив у шолом прикордонника. Від удару шолом розколовся.

W nocy żołnierze i funkcjonariusze zostali obrzuceni gruzem przez migrantów, którzy próbowali przedostać się do Polski. Migrantom nie udało się przedrzeć na polską stronę. pic.twitter.com/JL2PRZsY8S — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 14, 2021

Вже у неділю, 14 листопада, за даними польських прикордонників, загалом було зафіксовано 118 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

Прибуття силовиків

Міністерство оборони Польщі у вихідні опублікувало відео, на якому видно, що до польсько-білоруського кордону у районі пропускного пункту "Кузниця" прибувають білоруські силовики. Близько 25 осіб у військовій формі на чолі із командиром йдуть уздовж паркану, деякі мають з собою зброю.

W rejon Kuźnicy przybywa coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 13, 2021 У неділю, 14 листопада, у польській прикордонній службі повідомили, що в околицях табору в "Кузниці" перебуває більше груп "озброєних офіцерів білоруських служб". "Ми помічаємо рух серед мігрантів", - заявили польські прикордонники. Того ж дня у Міністерстві оборони Польщі також повідомили про прибуття додаткових білоруських сил до району "Кузниці". "Помітний рух серед мігрантів", - сказано у повідомленні.

W rejon Kuźnicy przybyli dodatkowi funkcjonariusze białoruskich służb. Wśród migrantów zauważalne jest poruszenie. pic.twitter.com/0etbOPLoJW — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 14, 2021

Провокації на кордоні

У МВС Польщі заявили, що вихідними серед мігрантів навмисно поширювали неправдиві чутки про мовляв автобуси з Німеччини, які приїдуть 15 листопада, щоб відвезти їх до ФРН, а польські прикордонники тоді начебто пропустять мігрантів на свій бік. Таким чином, людей спонукали на масовий прорив кордону.

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Утім, у міністерстві Польщі наголосили, що інформація про транзит не відповідає дійсності: "Серед мігрантів, які зібралися біля кордону з Республікою Польща, ходять чутки про те, що Польща погодилася на транзит мігрантів до Німеччини. Це брехня".

"Служби білоруського режиму, обдуривши людей, що їх сьогодні перевезуть автобусом до Німеччини, вивели групи на прикордонний пункт. Ми надаємо повідомлення, що їх обдурили", - заявили у поліції Польщі.

Służby reżimu białoruskiego oszukując ludzi zepchniętych kilka dni temu pod płot graniczny, że dzisiaj zostaną przewiezieni autokarami do Niemiec, przeprowadziły grupy na przejście graniczne. Podajemy komunikaty, że zostali oszukani, a autokary nie zostaną podstawione. #NaStraży pic.twitter.com/4b8qiTnBxL — Polska Policja (@PolskaPolicja) November 15, 2021

Міністр внутрішніх справ країни Маріуш Камінський назвав провокацією потенційний прорив.

Утім, попри попередження вже 15 листопада до прикордонного пункту Польщі стягується підкріплення, мігранти, імовірно, готуються до штурму.

"Від ранку (15 листопада. - Ред.) на прикордонному переході в Кузниці з білоруської сторони збираються нелегали. До них приєднуються нові угруповання, які наразі розташувалися на кордоні, і намагаються протиснути кордон під наглядом білоруських служб", - сказано в заяві польських прикордонників, які також опублікували нове відео з місця.

Od rana na przejściu granicznym w Kuźnicy po str. białoruskiej gromadzą się nielegalni imigranci. Dołączają do nich kolejne grupy, które do tej pory koczowały przy granicy.Przygotowywana jest próba siłowego forsowania granicy.Wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb. pic.twitter.com/6UZgZZaSgS — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 15, 2021 "Нелегальні мігранти збираються на прикордонному переході в Кузниці на білоруській стороні. За підтримки місцевих служб вони, ймовірно, готуються до силового перетину кордону", - заявляють у Польщі і публікують світлини і відео з прикордонного пункту.

Nielegalni migranci gromadzą się przy przejściu granicznym w Kuźnicy po stronie białoruskiej. Przy wsparciu tamtejszych służb prawdopodobnie przygotowują się do siłowego sforsowania granicy. Funkcjonariusze @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja i żołnierze są w gotowości. pic.twitter.com/IeBJJ5HceN — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021

Крім того, на кордоні з Польщею з боку Білорусі, за інформацією речника міністра-координатора польських спецслужб Станіслава Жаріана, у вихідні один із чоловіків стріляв у повітря, а потім намагався пошкодити польський кордон. Ім'я та громадянство цієї особи не вказуються.

"На кордоні з Польщею з боку Білорусі є люди, які час від часу загострюють ситуацію", - написав Жаріан у Twitter.

Смерть на кордоні

Командування 17-ї танкової механізованої бригади Збройних сил Польщі повідомило, що 13 листопада під час виконання службових обов'язків загинув ще один польський військовий. За попередньою інформацією, смерть бійця настала у результаті пострілу зі службової зброї, як це саме сталося невідомо наразі.

У Польщі запевнили, що солдат служив у резерві й не контактував з мігрантами. Як зазначається, "треті особи" до інциденту не причетні.

"Солдат служив у резерві, він не виконував завдання безпосередньо на польсько-білоруському кордоні. На місце служби солдатів прибув трохи більше як тиждень тому. З моменту відрядження він не контактував із мігрантами", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними поліції Підляшшя, у лісі біля села Вілька Терехівська 12 листопада було знайдено мертвим ще 20-річного мігранта з Сирії. Тіло знайшов під час огляду співробітник лісового господарства. Яка точна причина смерті, невідомо.

Табір біженців у Білорусі

З боку Білорусі біля кордону з Польщею мігранти розбили табір і заявили про готовність чекати там на рішення щодо їхньої долі. За різними оцінками, у таборі тисячі людей, серед яких є діти, немовлята. Кількість людей постійно збільшується.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Іноді білоруська влада, за інформацією ЗМІ, привозить до табору їжу та дрова. У такі моменти біля вантажівок із продовольством виникає тиснява.

Аби зігрітися, мігранти почали самовільно вирубувати ліс у прикордонній смузі і спалювати отримані дрова. У Мережі оприлюднюють відео, на яких видно, які із землі стирчать сотні стволів нещодавно спиляних дерев.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Поплічництво нелегальній міграції

У Польщі повідомили, що 14 листопада під час інспекції їхні поліцейські затримали чотирьох осіб, причетних до сприяння незаконному перетину кордону. Затримані, як сказано, громадяни Великої Британії, України, Швеції та Німеччини. Громадяни мали намір перевезти 33 людини.

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