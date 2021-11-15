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Смерть військового, руйнування паркану і нові провокації: що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі (фото, відео)

Смерть військового, руйнування паркану і нові провокації: що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі (фото, відео)

Associated Press

У Польщі заявляють, що проти їхніх прикордонників вихідними було застосовано газовий балончик, їх засліплювали лазерним промінням і стробоскопом.

Колона мігрантів з боку Білорусі 8 листопада почала проривати кордон Польщі поряд із прикордонним переходом "Кузниця-Брузги", щоб потрапити до Європейського Союзу. У Мережі почали з'являтися повідомлення, що більшість мігрантів – курди, які прибули до Білорусі з Іраку. Серед них багато жінок та дітей. У Польщі заявили, що ця група людей є "найбільшою з усіх досі спробою масового силового проникнення до країни".

Протягом тижня на кордоні Польщі та Білорусі зберігалася міграційна криза, яка періодично загострювалася. До кордону стягували озброєних силовиків, мігранти намагалися зруйнувати паркан, лунали постріли.

ТСН.ua розповідає останні новини щодо ситуації на білорусько-польському кордоні.

Намагання зруйнувати загородження і прорвати польський кордон

У Прикордонній службі Польщі повідомили, що в ніч проти 13 листопада білоруські військові намагалися зруйнувати тимчасове загородження у районі населеного пункту Черемха. За даними польської сторони, білоруські військові "зривали стовпи огорожі та розривали колючий дріт службовим автомобілем".

Прикордонна служба також опублікувала відео, на якому видно, як білоруси використовують лазерні указки та стробоскопи.

"Польські служби були засліплені лазерним промінням і стробоскопом", — йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі.

Також польські прикордонники заявили, що поблизу населеного пункту Черемха мігранти намагалися прорвати польський кордон. Вони були озброєні газовими балончиками, який "застосовувався щодо польських служб".

"Цю та подальші спроби нелегально перетнути кордон вдалося запобігти", — додали у Прикордонній службі Польщі.

За добу 13 листопада у Польщі зафіксували 223 спроби мігрантів незаконно перетнути польський кордон з території Білорусі. У країні ухвалили рішення про видворення з території Польщі 77 нелегалів.

© Associated Press
Associated Press

У Міноборони Польщі заявили, що в ніч проти 14 листопада мігранти, які намагалися прорватися через польський кордон, закидали силовиків камінням. У результаті один камінь потрапив у шолом прикордонника. Від удару шолом розколовся.

Вже у неділю, 14 листопада, за даними польських прикордонників, загалом було зафіксовано 118 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

Прибуття силовиків

Міністерство оборони Польщі у вихідні опублікувало відео, на якому видно, що до польсько-білоруського кордону у районі пропускного пункту "Кузниця" прибувають білоруські силовики. Близько 25 осіб у військовій формі на чолі із командиром йдуть уздовж паркану, деякі мають з собою зброю.

У неділю, 14 листопада, у польській прикордонній службі повідомили, що в околицях табору в "Кузниці" перебуває більше груп "озброєних офіцерів білоруських служб".

"Ми помічаємо рух серед мігрантів", - заявили польські прикордонники.

Того ж дня у Міністерстві оборони Польщі також повідомили про прибуття додаткових білоруських сил до району "Кузниці".

"Помітний рух серед мігрантів", - сказано у повідомленні.

Провокації на кордоні

У МВС Польщі заявили, що вихідними серед мігрантів навмисно поширювали неправдиві чутки про мовляв автобуси з Німеччини, які приїдуть 15 листопада, щоб відвезти їх до ФРН, а польські прикордонники тоді начебто пропустять мігрантів на свій бік. Таким чином, людей спонукали на масовий прорив кордону.

Утім, у міністерстві Польщі наголосили, що інформація про транзит не відповідає дійсності: "Серед мігрантів, які зібралися біля кордону з Республікою Польща, ходять чутки про те, що Польща погодилася на транзит мігрантів до Німеччини. Це брехня".

"Служби білоруського режиму, обдуривши людей, що їх сьогодні перевезуть автобусом до Німеччини, вивели групи на прикордонний пункт. Ми надаємо повідомлення, що їх обдурили", - заявили у поліції Польщі.

Міністр внутрішніх справ країни Маріуш Камінський назвав провокацією потенційний прорив.

Утім, попри попередження вже 15 листопада до прикордонного пункту Польщі стягується підкріплення, мігранти, імовірно, готуються до штурму.

"Від ранку (15 листопада. - Ред.) на прикордонному переході в Кузниці з білоруської сторони збираються нелегали. До них приєднуються нові угруповання, які наразі розташувалися на кордоні, і намагаються протиснути кордон під наглядом білоруських служб", - сказано в заяві польських прикордонників, які також опублікували нове відео з місця.

"Нелегальні мігранти збираються на прикордонному переході в Кузниці на білоруській стороні. За підтримки місцевих служб вони, ймовірно, готуються до силового перетину кордону", - заявляють у Польщі і публікують світлини і відео з прикордонного пункту.

Крім того, на кордоні з Польщею з боку Білорусі, за інформацією речника міністра-координатора польських спецслужб Станіслава Жаріана, у вихідні один із чоловіків стріляв у повітря, а потім намагався пошкодити польський кордон. Ім'я та громадянство цієї особи не вказуються.

"На кордоні з Польщею з боку Білорусі є люди, які час від часу загострюють ситуацію", - написав Жаріан у Twitter.

Смерть на кордоні

Командування 17-ї танкової механізованої бригади Збройних сил Польщі повідомило, що 13 листопада під час виконання службових обов'язків загинув ще один польський військовий. За попередньою інформацією, смерть бійця настала у результаті пострілу зі службової зброї, як це саме сталося невідомо наразі.

У Польщі запевнили, що солдат служив у резерві й не контактував з мігрантами. Як зазначається, "треті особи" до інциденту не причетні.

"Солдат служив у резерві, він не виконував завдання безпосередньо на польсько-білоруському кордоні. На місце служби солдатів прибув трохи більше як тиждень тому. З моменту відрядження він не контактував із мігрантами", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними поліції Підляшшя, у лісі біля села Вілька Терехівська 12 листопада було знайдено мертвим ще 20-річного мігранта з Сирії. Тіло знайшов під час огляду співробітник лісового господарства. Яка точна причина смерті, невідомо.

Табір біженців у Білорусі

З боку Білорусі біля кордону з Польщею мігранти розбили табір і заявили про готовність чекати там на рішення щодо їхньої долі. За різними оцінками, у таборі тисячі людей, серед яких є діти, немовлята. Кількість людей постійно збільшується.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Іноді білоруська влада, за інформацією ЗМІ, привозить до табору їжу та дрова. У такі моменти біля вантажівок із продовольством виникає тиснява.

Аби зігрітися, мігранти почали самовільно вирубувати ліс у прикордонній смузі і спалювати отримані дрова. У Мережі оприлюднюють відео, на яких видно, які із землі стирчать сотні стволів нещодавно спиляних дерев.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Поплічництво нелегальній міграції

У Польщі повідомили, що 14 листопада під час інспекції їхні поліцейські затримали чотирьох осіб, причетних до сприяння незаконному перетину кордону. Затримані, як сказано, громадяни Великої Британії, України, Швеції та Німеччини. Громадяни мали намір перевезти 33 людини.

Черги з фур

У зв'язку із закриттям пункту пропуску "Кузниця" через ситуацію з мігрантами на білорусько-польському кордоні утворилися кілометрові черги із фур. За офіційними даними Польщі, у "Бобровниках" станом на 15 листопада час очікування перетину кордону складає 34 години.

У Білорусі, своєю чергою, звітують, що "Берестовиці" у черзі 15 листопада перебуває понад 360 фур, у пункті пропуску "Козловичі" - 370 вантажівок.

До слова, вихідними повідомляли про черги з фур у "Бобровниках", які розтягнулися на близько 25 км.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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