Смерть за хіджаб: іранці вимагають відставки посібника Путіна через вбивство дівчини у відділку

У державі, яка постачає росіянам дрони для війни в Україні, нині масові протести, сутички з поліцією на вулицях і вимоги відставки влади.

Іран сколихнули загально-національні демонстрації, які відбуваються у щонайменше половині країни. Люди вийшли на вулиці через смерть затриманої поліцією моралі дівчини, йдеться в ТСН.

Протестувальники скандують: "мулли мають піти" - протест у суворо релігійній державі набирає обертів. На вулицях молодь, студенти і студентки. Дівчата спалюють свої шарфи, які жінки в Ірані зобов'язані носити, й обрізають волосся на знак протесту.

Саме неналежно вдягнений хіджаб став причиною затримання молодої дівчини в Тегерані. 22-річну Махсі Аміні, яка виходила з метро з братом, забрала так звана "поліція моралі", відпустити ж пообіцяли після "перевиховання". Родич вирушив за Аміні до відділка, там були й інші затримані поліцією жінки, які раптом почали вибігати з криками, що когось убили. Після візиту до відділку Махсі Аміні опинилася на лікарняному ліжку, а невдовзі померла. За словами лікарів, від переламу основи черепа, як у разі сильного удару по голові. Звістка сколихнула країну, адже поліція моралі активно патрулює вулиці.

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«Мій голос дрижав, коли я почула цю новину. Тому що зі мною це траплялося раз чи два. Я думала, що якби це трапилося би зі мною, що відчували б мої батьки?» - каже одна з дівчат на протесті.

Чиновники намагалися пояснити смерть дівчини проблемами з серцем, про які у її родині раніше й не чули. А олова міністерства внутрішніх справ заявив, що поліція моралі не могла когось побити, бо нібито нічим. «Власне, у них немає засобів для побиття - палиць чи спеціальних засобів...» - заявив він.

Перший протест після похорону дівчини в її рідному західному регіоні поліція розігнала сльозогінним газом. Утім, демонстрація повторилася, а географія протестів розширилася чи не до половини країни.

Поліція протестувальників почала затримувати і, за деякими повідомленнями, застосовувати не лише спецзасоби, а й бойову зброю. Наразі в сутичках загинуло щонайменше семеро людей - як демонстранти, так і поліцейський. Протести тим часом набрали обертів - на деяких відео видно, як демонстранти зривають з будівель портрети верховного релігійного лідера країни - аятоли Хаменеї. Відтак, зараз йдеться не лише про протистояння поліцейському насильству чи заклики ліквідувати поліцію моралі, а й про спротив іранському режиму. Зокрема, президента країни на Генасамблеї ООН зустрічають протестом, пригадуючи всі його діяння.

«Він масовий убивця. Зокрема, він стратив 1988 року 30 тисяч людей, політв'язнів, молодих іранців», - заявляють мітингувальники.

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