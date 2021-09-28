Смертельна аварія маршрутки у Миколаївській області: постраждалі пасажири запевняють, що їхній водій "летів"

Із шістьох постраждалих пасажирів вже двох відпустили додому.

В Миколаївській області мікроавтобус, в салоні якого було повно пасажирів, зіткнувся з двома вантажівками. Четверо людей загинули, ще шістьох шпиталізували до Миколаєвської лікарні швидкої допомоги.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Лілія Родіна.

За попередніми даними, мікроавтобус спершу зачепив одну фуру, яка їхала у зустрічному напрямку. Від удару бус викинуло на узбіччя просто на припаркований КАМАЗ із причепом. Водій маршрутки та троє пасажирів загинули на місці. Серед них 15-річний хлопець. Ще шестеро пасажирів, які були в салоні мікроавтобуса, отримали травми.

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«У одного пацієнта травма щелепно-лицевої зони, у другого пацієнта струс головного мозку, у двох пацієнтів перелам кісток гомілок, у одного струс головного мозку і забій плечового суглобу. Ще один із струсом головного мозку», - розповідає головний лікарі лікарні Олександр Дем’янов.

Двох людей з найлегшими травмами вже відпустили додому на амбулаторне лікування. В лікарні нині залишаються четверо пацієнтів. Розповідають: на маршрутці поверталися з роботи додому. Працювали на полях, збирали овочі. Роботодавець надавав транспорт, що возив їх. Зазвичай водій був один. Але того дня приїхав інший кермувальник, і він начебто сильно поспішав додому.

«Він "летів" дуже швидко, він дуже їхав швидко. Жінка дзвонила ще на полі, треба було додому їхати і він отак...» - розповідає постраждала Світлана.

У ці хвилини в поліції має назвати приблизну швидкість, з якою рухався мікроавтобус, та інші обставини аварії.

Новини України: у Миколаївській області мікроавтобус зіткнувся з двома вантажівками

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