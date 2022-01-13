Смертельна аварія під Харковом: медики борються за життя двійнят, які залишилися без батьків

Смертельна аварія під Харковом: медики борються за життя двійнят, які залишилися без батьків

Стан дітей важкий.

За життя двійнят, що вижили в страшній аварії неподалік Харкова, нині борються лікарі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 13 січня.

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Трирічна Юля має перелом обох стегон та численні забої. Її брат Денис важчий: хлопчик у комі, він переніс вже дві операції.

"Хлопчику вже зробили повторну операцію. Видалили селезінку. Дитина дуже важка. Вони поки прогнозів жодних не дають. У Юлічки теж буде тривала реабілітація. У неї сильно пошкоджені тазостегнові суглоби", - розповідає бабуся дітей Лілія Дерев’янко.

ДТП в Харківській області: лікарі борються за життя двійнят

Напередодні на кільцевій дорозі легковик вилетів на зустрічку й увігнався в таксі. Таксист віз свою родину. Він із дружиною загинув на місці, помер і водій легковика. Діти, що їхали на задньому сидінні таксі без автокрісел, опинилися у лікарні. Поруч із двійнятами зараз цілодобово чергують їхні бабусі.

Як повідомлялося, смертельна аварія сталася в Мелітополі. За попередньою інформацією, легковик на великій швидкості увігнався в дерево близько першої години ночі. Удар був такої сили, що автівку буквально розірвало навпіл. Чоловік та жінка, що були в салоні, від отриманих травм загинули.

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