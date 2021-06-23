Смертельна аварія у Дніпрі: одна з постраждалих отримала переломи таза, тяжкі ушкодження кінцівок та обличчя

Життя іншого водія поза загрозою.

Смертельна аварія на виїзді з Дніпра - двоє людей загинули, за життя ще двох борються лікарі.

Про це повідомляють журналісти ТСН.

На закруглені дороги водій легковика не впорався з кермуванням і вилетів на зустрічну. Там якраз їхала інша автівка. Уникнути зіткнення водіям не вдалося, авто з зустрічної відкинуло на узбіччя, воно влетіло в електроопору.

58-річний водій та його 52-річна пасажирка отримали тяжкі травми і померли у лікарні. Серйозно травмовані й двоє людей з іншої машини. 23-річна пасажирка у реанімації, в неї переломи таза, тяжкі ушкодження кінцівок та обличчя. У 28-річного водія стан середнього ступеню тяжкості, загрози життю немає, кажуть медики.

Нині в поліції обстежують технічний стан винуватця аварії, не виключають, машину могло занести через несправність.

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