Смертельна аварія у Харкові: за кермом Infiniti був 16-річний Микола Харківський - експертиза ДНК

Також той факт, що кермом авто був 16-річний "мажор", підтверджують свідки ДТП, які перебували в авто.

За кермом автомобіля Infiniti перебував 16-річний Микола Харківський, який підозрюється у спричиненні смертальної аварії на проспекті Гагаріна у Харкові. Це підтвердила молекулярно-генетична експертиза.

Про це TСН.ua. повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Відповідно до висновку молекулярно-генетичної експертизи, зразки ДНК матеріалів з подушки безпеки авто співпадають зі зразками ДНК матеріалів відібраних у 16-річного водія. Також той факт, що кермом авто був 16-річний "мажор", підтверджують свідкі ДТП, які перебували в авто.

"Експертизою підтверджено факт того, що за кермом автомобіля Infiniti перебував 16-річний водій, який має статус підозрюваного у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна, що сталось 26 жовтня цього року. У сукупності з допитом свідків, які перебували в автомобілі, підтверджується той факт, що за кермом в момент ДТП перебував саме 16-річний водій", - повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, моторошна аварія за участю сталася у Харкові 26 жовтня пізно увечері. Водій легковика Infiniti на величезній швидкості намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора та влетів у інше авто. Внаслідок чого на місці загинув чоловік, ще троє людей потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкост.