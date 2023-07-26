Смертельна ДТП на блокпосту у Києві: суд обрав запобіжний захід водієві

Сьогодні, 26 липня, Шевченківській суд Києва обрав 23-річному водієві запобіжний захід- тримання під вартою без можливості внесення застави.

Про це повідомили ТСН.ua.

Нагадаємо, що вчора опівночі 23-річний водій автомобіля "Фольксваген" на проспекті Берестейському на великій швидкості скоїв наїзд на двох бійців Національної Гвардії України, які несли службу на блокпосту, а після - протаранив ще дві автівки.

Внаслідок автопригоди 49-річний військовослужбовець загинув. Поліцейські затримали водія на місці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві водій легковика на великій швидкості врізався в блокпост, збив двох солдатів Нацгвардії, які несли службу, і протаранив дві автівки. Один із військовослужбовців загинув на місці події, іншого госпіталізували до лікарні.

Крім того, ми раніше інформували, що 26 травня в Києві сталася смертельна ДТП. Суддя Олексій Тандир на блокпосту збив військовослужбовця Нацгвардії. Військовий помер на місці аварії.

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