Смертельна ДТП під Черніговом: 7 людей з важкими травмами пережили ніч, тіла 13 жертв з моргу заберуть рідні

Смертельна ДТП під Черніговом: 7 людей з важкими травмами пережили ніч, тіла 13 жертв з моргу заберуть рідні

У Мережі гуляє список - в ньому прізвища поранених та загиблих.

Водія фури, у зіткненні якої з маршруткою загинули 13 людей на Чернігівщині, затримали й оголосили йому підозру. Усі загиблі були пасажирами мікроавтобуса. 7 людей залишаються в лікарні. Стало відомо - в аварії загинули і закохана пара, і мати з донькою. Лікарі рятують і матір 4-х дітей, її чоловіка спочатку помилково зарахували до загиблих.

Про історії людей із маршрутки - 8 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Всі семеро людей з важкими травмами пережили цю ніч. 16-річний підліток в дитячій лікарні з важкими переломами, один чоловік в обласній з черепно-мозковою травмою. Найбільше - у Чернігівській лікарні № 2. 4 з 5 пацієнтів прийшли до тями.

13 жертв вчорашньої аварії з чернігівського моргу заберуть додому. Упізнання тривало до пізньої ночі.

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Тим часом у Мережі гуляє список - в ньому прізвища поранених та загиблих. У штабі з ліквідації наслідків аварії попереджають - там багато неточностей та помилок.

Найпершим стало відомим ім'я водія мікроавтобуса - Олександра Мартиненка. Він - батько двох дітей з міста Борзна. Його вже поховали.

А ось у холі борзнянської гімназії згадували тутешню вчительку Ніну Михайлівну та її доньку Юлю - студентку київського політеху та випускницю цієї школи.

ДТП в Чернігівській області: сьогодні день жалоби за 13 загиблими у аварії

Ще один загиблий - теж колишній учень цієї школи. Ярослав їхав до Чернігова зі своєю дівчиною Вікторією.

Андрій на рейс записався, але не поїхав. Захворів найменший з 4-х його дітей. Ще вранці про нього говорили, як про загиблого. Його дружина змушена була сама їхати маршруткою до Чернігова до онколога, а натепер - найважча з семи постраждалих в аварії.

З собою Наталія мала паспорт чоловіка, він значився у списках пасажирів, тому й вийшла плутанина. Їхню багатодітну родину наче переслідують невдачі. Минулого літа у родини сталася пожежа, обпекло сина, Наталя з опіками потрапила до лікарні. Андрій перебивається заробітками. Дітям про стан мами поки що вирішили не казати.

Нагадаємо:

Чернігівщина у жалобі за 13 жертвами смертельної аварії, яка сталася напередодні - фура зіткнулася з маршруткою. Всі загиблі були пасажирами мікроавтобуса.

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