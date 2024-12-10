Смертельна ДТП у Дніпрі: чому на 17-річного фігуранта не наділи браслет

17-річний фігурант гучної смертельної ДТП у Дніпрі, яка сталася ввечері 1 грудня та в якій загинула 10-річна дитина, знову дав знати про себе. Нагадаємо, за припущеннями користувачів соцмереж, мажор з Дніпра міг бути за кермом у момент ДТП, але за офіційною версію він був пасажиром автівки.

Так, днями на його сторінці в соцмережі з’явилося відео, де він керує автомобілем, хоча юридично перебуває під цілодобовим домашнім арештом за рішенням суду. На відео накладені титри, де серед іншого зазначено: "Не варто лякати мене своїми зв’язками. Якщо я зателефоную своєму батькові, він усі ваші зв’язки раком поставить".

Після появи цього відео юнак записав нове відео на тлі домашньої обстановки.

"Перепрошую за відео, яке виклала моя подруга. У неї був доступ до цього акаунта, тому, як раніше, ми з нею разом його вели. Відео було знято цього року, але дуже давно. Я не пам’ятаю коли. Ще раз перепрошую, що так вийшло. Я перебуваю під домашнім арештом. Якщо б я захотів це зробити – у мене б це просто не вийшло", – стверджує юнак, коментуючи появу попереднього ролика, де він керує автівкою.

В соцмережах користувачі почали жваво обговорювати цю подію. Серед декількох сотень коментарів, автори яких обурені поведінкою водія, є й такі, які закликали хлопця подивитися фільм "Ворошиловський стрілок" і зробити висновки.

Своєю чергою поліція Дніпропетровської області офіційно спростувала те, що цей 17-річний юнак їздить містом за кермом.

"За рішенням суду фігурантові кримінального провадження обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрюваному заборонено залишати житло в будь-яку пору доби. Поліція здійснює контроль за дотримання цього заходу. Поряд з цим неповнолітньому не заборонено користуватися інтернетом, зокрема й соціальними мережами", – повідомила пресслужба ГУНП Дніпропетровської області.

В коментарі для ТСН.ua речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська уточнила, що правоохоронці контролюють дотримання цим юнаком умов домашнього арешту, але оскільки особа є неповнолітньою, то вдома парубок перебуває без електронного браслета.

"Домашній арешт з використанням браслета – це запобіжний захід винятково для повнолітніх. Але (в цьому разі – Ред.) поліцейські перевіряють те, що він перебуває вдома. Особа перебуває вдома", – відповіла нам Ганна Старчевська.

Адвокат сторони потерпілих у ДТП Василь Серьогін у коментарі для ТСН.ua висловив власну думку щодо появи цих відео за участю фігуранта. Він підтвердив не лише свої побоювання щодо того, що 17-річний юнак, враховуючи свій вік, може залишити межі України.

"Але в прокуратурі запевнили, що зроблять усе, щоб цього не було", – сказав нам Василь Серьогін.

"Я теж постраждалий"! Цинічна заява фігуранта "мажорного" ДТП у Дніпрі!

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