Смертельна ДТП у Харкові: водій вантажівки був під дією наркотиків і не зміг пояснити, як сталася аварія

Смертельна ДТП у Харкові: водій вантажівки був під дією наркотиків і не зміг пояснити, як сталася аварія

За аварію з трьома жертвами чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.

Експертиза визнала, що водій вантажівки, який напередодні ввечері спричинив моторошну аварію в Харкові - був у стані наркотичного сп'яніння. Троє людей, серед яких і маленька дитина, загинули. Іще четверо - зазнали поранень.

Про це 26 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, автомобіль MAN рухався по окружній дорозі вже на забороняючий сигнал світлофора. "Шевроле" виїхав на перехрестя. І вантажівка, не здійснюючи зупинки, знесла автомобіль.

Одними з перших кинулися на допомогу працівники заправки.

ДТП в Харкові: експертиза визнала, що водій вантажівки був у стані наркотичного сп'яніння

Макухою, яку віз МАН всіяна вся дорога довкола. Тож рятувальникам аби дістатися до таксі довелося взятися за лопати. Врешті за кілька годин потрощене таксі дістали. У таксі загинули усі - кермувальник і його пасажири - бабуся з трирічною онучкою.

Слід зазначити, що у водія та пасажирів таксі шансів вижити просто не було. Кількатонна вантажівка розчавила легковик, немов бляшанку.

Колеги загиблого таксиста шоковані. кажуть за 2 роки роботи на кермувальника не було жодних нарікань

41-річний водій фури, яка спричинила ДТП - у лікарні під наглядом поліції. У нього розсічена рука, але травми не тяжкі. Експертиза показала, що він був під дією наркотиків.

За аварію з трьома жертвами чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення. Прокуратура проситиме суд, аби на час слідства його арештували. У лікарні лишається ще один потерпілий із забоями, інших учасників ДТП після надання допомоги медики відпустили додому.

Нагадаємо:

Масштабна ДТП за участю вантажівки і легковиків сталася учора, 25 листопада. Водій фури проїхав перехрестя на червоне світло і зіткнувся з легковиком. Далі вантажівка розвернулася і впала причепом на автомобіль таксі, в якому перебували двоє дорослих і 3-річна дитина - усі вони загинули. Ще четверо людей з інших авто з травмами доправлені до лікарні. 41-річного водія вантажівки MAN затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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