Смертельна ДТП у Харкові: водій вантажівки був під дією наркотиків і не зміг пояснити, як сталася аварія

За аварію з трьома жертвами чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.
Експертиза визнала, що водій вантажівки, який напередодні ввечері спричинив моторошну аварію в Харкові - був у стані наркотичного сп'яніння. Троє людей, серед яких і маленька дитина, загинули. Іще четверо - зазнали поранень.
Про це 26 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Так, автомобіль MAN рухався по окружній дорозі вже на забороняючий сигнал світлофора. "Шевроле" виїхав на перехрестя. І вантажівка, не здійснюючи зупинки, знесла автомобіль.
Одними з перших кинулися на допомогу працівники заправки.
Макухою, яку віз МАН всіяна вся дорога довкола. Тож рятувальникам аби дістатися до таксі довелося взятися за лопати. Врешті за кілька годин потрощене таксі дістали. У таксі загинули усі - кермувальник і його пасажири - бабуся з трирічною онучкою.
Слід зазначити, що у водія та пасажирів таксі шансів вижити просто не було. Кількатонна вантажівка розчавила легковик, немов бляшанку.
Колеги загиблого таксиста шоковані. кажуть за 2 роки роботи на кермувальника не було жодних нарікань
41-річний водій фури, яка спричинила ДТП - у лікарні під наглядом поліції. У нього розсічена рука, але травми не тяжкі. Експертиза показала, що він був під дією наркотиків.
За аварію з трьома жертвами чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення. Прокуратура проситиме суд, аби на час слідства його арештували. У лікарні лишається ще один потерпілий із забоями, інших учасників ДТП після надання допомоги медики відпустили додому.
Нагадаємо:
Масштабна ДТП за участю вантажівки і легковиків сталася учора, 25 листопада. Водій фури проїхав перехрестя на червоне світло і зіткнувся з легковиком. Далі вантажівка розвернулася і впала причепом на автомобіль таксі, в якому перебували двоє дорослих і 3-річна дитина - усі вони загинули. Ще четверо людей з інших авто з травмами доправлені до лікарні. 41-річного водія вантажівки MAN затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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