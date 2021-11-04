Смертельна ДТП у Харкові за участі підлітка і чергові "російські маневри" на Донбасі – сьогодні у ток-шоу "Право на владу"

Смертельна ДТП у Харкові за участі підлітка і чергові "російські маневри" на Донбасі – сьогодні у ток-шоу "Право на владу"

У четвер, 4 листопада, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 4 листопада Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати нову смертельну ДТП у Харкові за участі чергового підлітка - сина заможних батьків.

Як виявилось, це далеко не перший проступок юнака, який раніше стріляв по людях з пневматичної зброї у супермаркеті. Та й він сам далеко не перший мажор, який безкарно ігнорував закони, травмував чи навіть вбивав людей.

Експерти, політики та гості студії подискутують, скільки ще триватимуть смертельні перегони на дорогах і чому в більшості випадків подібним багатіям вдається уникнути відповідальності. Спеціалісти спробують відповісти на питання: що має зробити держава, щоби покласти цьому край.

Ще одна тема для дискусії - "Російські маневри" - чергові рухи агресора біля кордону та на Донбасі. Що там відбувається і чому ворог заворушився. Чому офіційні коментарі часом суперечать повідомленням з лінії зіткнення та до чого нам слід бути готовими.

У програмі візьмуть участь:

генеральна прокурорка Ірина Венедіктова,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

пані віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук,

перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький,

волонтер, автогонщик, радник міністра оборони (2014-2019) Олексій Мочанов,

начальник Генерального штабу Збройних Сил України Сергій Шаптала,

генерал-майор СБУ, експерт з питань державної безпеки Василь Вовк,

народний депутат “Опозиційна платформа - За життя” Нестор Шуфрич,

головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов,

кореспондент агенції УНІАН в РФ Роман Цимбалюк,

постраждала у ДТП Оксана Євтєєва,

адвокат Ігор Черняк, син загиблого у ДТП Артем Носов,

правник Геннадій Друзенко,

засновник громадської ініціативи “ЗупиниЛося” Костянтин Андріюк,

засновник інтернет-порталу dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 4 листопада, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання