Смертельна ДТП у Вінниці: активісту "Дорожнього контролю", який був п'яним, обиратимуть запобіжку

Смертельна ДТП у Вінниці: активісту "Дорожнього контролю", який був п'яним, обиратимуть запобіжку

Вміст алкоголю в крові чоловіка, як показала експертиза, перевищував норму вдесятеро.

Сьогодні, 24 листопада, суд обиратиме запобіжний захід активісту "Дорожнього контролю", який минулого тижня у Вінниці збив велосипедистку.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок.

За кермо свого "Мерседеса" Роман Шиманський сів п'яним. Вміст алкоголю в його крові, як показала експертиза, перевищував норму вдесятеро.

53-річну жінку, яка потрапила під колеса машини активіста, ушпиталили до реанімації. Кілька днів вона була у комі, а напередодні ввечері померла, так і не прийшовши до тями.

У Вінницькому "Дорожньому контролі" визнали - це їхній активіст, і вже ніби-то виключили його з організації.

"Ми чекали підветрдження аналізу крові. Аналіз підтвердив, що він був у стані алкогольного сп’яніння. Після цього позиція наша незмінна – ми зразу виключаємо таких людей з нашого колективу", - заявив голова ГО "Дорожній контроль ВІнниця" Володимир Зайдуха.

Сам Роман Шиманський свою вину в аварії не заперечує. За скоєне йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

"Я вам багато коментувати не буду, понесу покарання, яке визначить суд", - каже Роман Шиманський.

Чи візьмуть під варту активіста вже сьогодні у суді розкажемо у випусках ТСН впродовж дня.

ДТП у Вінниці: суд обиратиме запобіжку активісту «Дорожнього контролю», який збив велосипедистку

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