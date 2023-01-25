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Смертельна ДТП в Києві: автомобіль з’їхав з дороги та врізався в дерево

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
1757
Час на прочитання
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Смертельна ДТП в Києві: автомобіль з’їхав з дороги та врізався в дерево

Фото з відкритих джерел

Скоріш за все, у водія виникли проблеми з серцем під час керування.

На столичній Троєщині сталася смертельна ДТП. На проспекті Червоної Калини, 38/10 водій Peugeot вилетів з дороги і в’їхав у дерево та у припарковану там вантажівку. Тіло чоловіка вже дістали з салону авто та поклали на лавку. Медики, які прибули на місце констатували смерть. 

Як розповіли нам в поліції Києва, на вигляд водієві 50-60 років, його особу наразі встановлюють

"На проспекті Червоної Калини автомобіль Peugeot в'їхав у дерево. Водію, ймовірно, стало погано та він виїхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом. На місце направлено слідчо-оперативну групу, яка буде встановлювати всі обставини та деталі цієї ДТП", - розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги 25 січня над ТРЦ DreamTown, що в Оболонському районі, піднявся стовп диму. Відео з місця події опублікували очевидці в Мережі. 

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Дата публікації
Перегляди
1757
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