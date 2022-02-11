Смертельна ДТП з кортежем Ярославського: моторошні подробиці аварії та як бізнесмен пояснює свій відліт до Лондона

Смертельна ДТП з кортежем Ярославського: моторошні подробиці аварії та як бізнесмен пояснює свій відліт до Лондона

Поліція та прокурори намагалися приховати обставини аварії, за що втратили посади та потрапили під слідство. В той же час пресслужба Ярославського стверджує, що він відлетів до Лондона на концерт сина.

Смертельна аварія під Харковом з автомобілем кортежу бізнесмена Олександра Ярославського продовжує обростати фактами. Поліція встановила особу загиблого, тоді як ДБР відкрило кримінальне провадження про фальсифікацію справи — провину за те, що трапилося, нібито намагалася взяти на себе людина, яка до події не має жодного відношення.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про аварію на цей час.

Що сталося

Пізно ввечері 9 лютого на трасі "Київ — Харків — Должанський" на 534 кілометрі шляху водій автомобіля на смерть збив людину. Після чого втік з місця аварії, попередньо втративши номерний знак. За даними "Української правди", учасником ДТП міг стати автомобіль із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Згодом пресслужба його компанії повідомила, що водій не побачив на дорозі "перешкоду", внаслідок чого скоїв наїзд.

“Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, в умовах обмеженої видимості він здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці виявили факт відсутності номерного знака, а також з’ясували інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту”, — зазначили в компанії бізнесмена.

Державне бюро розслідувань

Водночас сам Олександр Ярославський 10 лютого залишив країну. У пресслужбі зазначили, що він відлетів до Лондона для запланованої зустрічі з сім'єю. Між тим він нібито має відвідати концерт, на якому виступатиме його син. А з 12 по 19 число у нього заплановано катання на лижах.

Без провини винний

Міністр МВС України Денис Монастирський на своїй сторінці в соцмережі наголосив, що провину за смерть чоловіка понесе виключно та людина, яка перебувала за кермом автомобіля. Він також звільнив із посади начальника Національної поліції Харківської області.

“Прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна. Також буде розслідувано спробу фальсификації справи щодо ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського. Причиною стало те, що слідчі подали до прокуратури підозру за скоєння ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці та заявила, що саме вона була за кермом авто. Натомість стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці”, — наголосив Денис Монастирський.

ДТП з кортежем Ярославського: підозру оголосили не тій людині, яка була за кермом | Новини України

Вторить йому генпрокурорка України Ірина Венедиктова. За її словами, поліцейські та слідчі дійшли висновку, що чоловік, який взяв на себе провину, бреше. У зв'язку з чим щодо працівників Нацполіції та прокурорів області буде проведено розслідування.

Між тим генпрокурор також додала, що за кермом елітного автомобіля міг бути сам Олександр Ярославський.

“Незважаючи на впізнаваність особи, ймовірно причетної до скоєння цього злочину, що спричинив смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на її можливості і зв’язки, злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено. Незапланований і поспішний від’їзд (з країни, — ред.) виглядає досить дивно”, — зазначила Ірина Венедиктова.

Особа загиблого

Згодом правоохоронці встановили особу чоловіка, який загинув внаслідок аварії. Ним виявився 36-річний мешканець Чугуївського району. За даними преси, раніше громадянин був засуджений.

"Українська правда" також пише, що на чоловіка могли наїхати двічі: обидва автомобілі Mercedes Benz 63 AMG з кортежу бізнесмена. Однак хто саме перебував за кермом, поки що остаточно невідомо.

Тим часом поліція на місці аварії згодом почала проводити слідчі дії. Якщо в суді буде доведено вину підозрюваного в аварії, за ґрати він вирушить на строк до восьми років.

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