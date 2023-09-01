Смертельна хвороба на Закарпатті: троє людей померло, 12 — у лікарні

На Закарпатті зафіксовано спалах лептоспірозу — хвороби, яка передається гризунами й часто завершується смертю, попри те, що її ранні симптоми схожі на звичайну застуду. Троє людей уже померли, ще 12 — опинилися в лікарні. Востаннє спалах цієї інфекції в регіоні був іще 5 років тому.

Про це йдеться в сюжеті ТСН у п’ятницю, 1 вересня.

За останні дні з діагнозом лептоспіроз до обласної лікарні в Ужгороді потрапили одразу 10 людей. Один із них, попри всі зусилля лікарів, помер напередодні.

Він став третьою жертвою лептоспірозу в області за останні 2 місяці. Такого стрімкого поширення хвороби на Закарпатті медики не пам’ятають уже багато років.

В лікарні зараз перебуває 12 пацієнтів, двоє з них у реанімації у тяжкому стані, бо звернулися по допомогу надто пізно, кажуть медики.

Які симптоми недуги

“Розвивається ця хвороба досить швидко і проявляється вираженими симптомами — це висока гарячка 39-40 градусів, через деякий час з’являються сильні м’язові болі, особливо у литках. Якщо людина не звертається своєчасно до лікарні — йде ураження нирок і печінки”, - розповів головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк.

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Більшість хворих — чоловіки за 40 років. Ті, з ким вдалося поспілкуватися, кажуть, що лептоспіроз у себе навіть не підозрювали, тож перші кілька днів просто намагалися збивати високу температуру. "Швидку" викликали вже тоді, коли почали жовтіти очі, з’явився біль у нирках і печінці.

“Температура була 39,5, була слабкість, апетит зник, печінка трохи та живіт поболював, очі жовті”, - розповідав один із пацієнтів.

Інший теж повідомив про підвищення температури, біль у нирках і в литках.

“Сімейний лікар тоді жахнувся, бо не стикався ще з таким у своїй практиці. Дивно було, що такий спалах… Потім вже побачив, що тут з Перечинщини більше, Березнянщини”, - каже він.

Як можна заразитися

Медики припускають, що люди інфікувалися здебільшого під час догляду за худобою.

Лептоспіроз потрапляє до тіла людини через рани й порізи або ж із брудними продуктами через слизову.

Захворіти можна під час сінокосу, риболовлі або ж прогулянки в лісі. Саме так інфікувався один із пацієнтів. Він розповів нам, що заслаб одразу після того, як напився з джерела, з якого, до речі, часто набирав воду й раніше.

“Мене почала голова боліти, в животі, ноги… І температура 39 з половиною, стрімко пішла вгору”, - каже він.

Михайло Поляк наголосив, що цього року розвелося дуже багато щурів, які є переносниками інфекції.

“Якщо ви йдете купатися і маєте рани чи порізи — не треба лізти у воду. Якщо ви пішли до лісу — не треба пити воду. Взагалі в цей період ми рекомендуємо вживати воду тільки кип’ячену”, - наголосив медик.

Поради від лікарів

Крім того, лікарі радять ретельно мити фрукти й овочі, труїти гризунів, вакцинувати собак і худобу, яка також може бути носіями лептоспірозу.

Вакцина існує і для людей, але є платною, бо не входить до переліку обов’язкових щеплень в Україні. Проте медики радять її зробити тим, хто входить до групи ризику, наприклад, фермерам.

Загалом упродовж минулого літа в області діагноз лептоспіроз поставили вже 3 десяткам людей.

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Нагадаємо, в Жешувському воєводстві Польщі, яке межує з Україною, 16 людей померли від спалаху легіонельозу, підтверджено понад 150 випадків зараження небезпечною хворобою.

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