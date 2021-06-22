Смертельна потрійна ДТП в Миколаївській області: медики розповіли про стан потерпілих

В аварії - двоє загиблих і четверо травмованих.

На трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ зіткнулися три легковики і вантажівка: двоє загиблих і четверо травмованих. Серед потерпілих 8-річна дівчинка. Через аварію траса була заблокована на кілька годин: утворилися затори на десятки кілометрів.

Як нині почуваються потерпілі, розповіли у сюжеті ТСН.19:30

Аварія сталась на жвавій трасі. За попередніми даними, з невідомих причин легковик виїхав на зустрічну і зіткнувся з фурою. Авто розтрощило і зім'яло вщент. Водій і пасажирка загинули на місці. Утім, я аварія спровокувала наступну: за легковиком і за вантажівкою рухалися ще дві машини. В одній була родина: батько, мати та двоє їхніх дітей. В іншій їхала подружня пара. Обидвоє водіїв намагалися оминути аварію, але замість цього зіткнулися лобом в лоба.

Також читайте Аварія автоцистерни заблокувала рух на трасі Київ-Чоп

"Він влетів у фуру. А ми через неї зіткнулися один в одного", згадує потерпілий Олег. Його дружина Марина каже: "Побачили лише, як на нас летять. Уламки від авто і все".

У Олега та Марини перелами ніг. В авто, де була родина із дітьми, травм зазнали матір та молодша дівчинка. Стан всіх пацієнтів медики оцінюють як стабільний та середньої важкості. "З травмами верхніх і нижніх кінцівок. З ранами тіла різних ділянок. На кожного з них чекає окремий вид оперативного лікування", - каже медична директорка Миколаївської лікарні швидкої допомоги Анастасія Гацуц.

Поліція встановлює причини аварії. "За результатами досудового розслідування, буде ухвалене остаточне рішення щодо винуватців пригоди", - повідомив застпуник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУ НП в Миколаївській області Олександр Чернюк.

Учасники аварії кажуть: водій, що першим врізався у фуру, в'їхав в неї ніби навмисно. Мовляв, заснув. Щодо загиблих, то вже відомо: вони їхали на відпочинок до Коблевого. Чому водій виїхав на зустрічну, чи відволікся, чи заснув, чи його занесло на швидкості - має встановити експертиза.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання