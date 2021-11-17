Смертельна пожежа у будинку для літніх в Дніпрі: поліція затримала двох осіб

Смертельна пожежа у будинку для літніх в Дніпрі: поліція затримала двох осіб

Пожежа забрала життя п'ятьох жінок.

Після смертельної пожежі в приватному будинку для літніх людей у Дніпрі затримали двоє осіб. Окрім адміністраторки, чекає на підозру ще й няня-санітарка, що відповідала за кімнату, де мешкало п'ятеро жінок. Вони загинули.

Деталі трагедії розповіли 17 листопада у сюжеті ТСН.Ранок.

Також читайте Четверта за рік пожежа у будинку для літніх в Україні: чому горять такі заклади та чи можна уникнути жертв

П’ятеро жінок, що жили в одній кімнаті, врятуватися не змогли. Двері в приміщенні, де їх тримали, були щільно зачинені, а відкрити їх можна було лише ззовні. Загиблим пенсіонеркам - від 75 до 89 років. Пересуватися їм було важко. Попередньо, вони усі вчаділи.

"Кондиціонер, який там працював, був підключений через два подовжувача. Там, ймовірно, трапилося таке перенавантаження. Оцей подовжувач почав тліти, почав капати пластмасою на матрац. Від цього трапилася ця трагедія", - каже начальник ГУ ДСНС Дніпропетровської області Андрій Кульбач.

Пожежа у будинку для літніх людей: двох осіб затримано

Про пожежу у сусідніх приміщеннях навіть не здогадувалися. Кімната, де трапилася трагедія, була щільно замкнена. Матрац тлів і згас врешті сам, пояснюють рятувальники. Жінок вже без ознак життя знайшла адміністраторка приватного будинку для літніх людей зранку. Втім, до поліції повідомили лише за кілька годин, кажуть правоохоронці. "Умислу, я думаю, не було. Але недотримання своїх функціональних обов'язків призвело до таких важких наслідків", - каже засутпник начальника слідчого управління поліції Дніпропетровської області Андрій Мельниченко.

Також читайте Трупи місяцями лежать у квартирах: чому в Україні пенсіонери помирають на самоті і де були соцслужби

Ані пожежної сигналізації, ані дотримання правил безпеки – порушення правоохоронці вже зафіксували. Чекають на результати експертиз. Водночас вже відомо, що підприємиця просто орендувала приватний будинок. "Він працював нелегально. Не був зареєстрований у реєстрі надавачів соціальних послуг. Тому нам про цей заклад, на жаль, нічого невідомо", - каже керівниця Управління соцзахисту Дніпра Ірина Максименко.

За перебування в закладі, який почав роботу влітку, брали щонайменше десять тисяч гривень на місяць. Обіцяли цілодобовий догляд. На момент трагедії було 30 пожильців. Зараз мешканців тут немає: когось доправили до інших приватних закладів, когось забрали родичі.

Представники уповноваженого з прав людини кажуть: заклад не перевіряли, проте мали скаргу на цю ж підприємицю щодо іншого будинку для літніх людей. Нині поліція відкрила провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки. Винним загрожує до восьми років ув'язнення. Затримали адміністаторку закладу й санітарку.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання