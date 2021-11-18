Смертельна пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: підозрюваним обиратимуть запобіжний захід

Винним загрожує до 8 років ув’язнення.

Запобіжний захід сьогодні обиратимуть трьом підозрюваним після пожежі у приватному закладі для літніх людей у Дніпрі.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 18 листопада.

Прокуратура вже заявила: проситиме для них арешту. За порушення правил пожежної безпеки підозру оголосили трьом жінкам. Це адміністраторка, няня-санітарка та підприємниця, яка організувала заклад. У ньому вчаділи п'ятеро пенсіонерок, які мешкали в одній кімнаті. Ймовірно, через закорочення електропроводки почали тліти ліжка. Врятуватися у жінок шансів не було. Адже двері до кімнати були щільно зачинені, а ручка була лише зовні. На вікнах – ґрати.

З'ясувалося, підприємниця орендувала двоповерховий будинок, а заклад для літніх людей не зареєструвала, тож контролюючі органи дотримання норм перевірити не могли. У підприємниці є щонайменше ще чотири такі заклади в Дніпрі. Там вже провели обшуки. За порушення правил пожежної безпеки трьом фігуранткам загрожує до восьми років ув’язнення.

"Є особа, яка організувала пансіонат для літніх людей, та взагалі повинна контролювати, що там відбувається, чи є там пожежна безпека, сигналізація пожежна, чи відповідають норми. Такі речі, як закриті двері, решітки на вікнах, кажуть про явне недотримання пожежних вимог", - сказав Максим Кудрявцев, заступник начальника управління обласної прокуратури.

Новини Дніпра: трьом підозрюваним після пожежі у приватному закладі для літніх людей обиратимуть запобіжку

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