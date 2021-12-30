Смертельна пожежа в COVID-лікарні на Прикапатті: у реанімації померла санітарка

Смертельна пожежа в COVID-лікарні на Прикапатті: у реанімації померла санітарка

Жінка мала 90% опіків тіла.

В обласній лікарні Івано-Франківська померла 46-річна санітарка реанімації Косівської райлікарні, де у вівторок увечері спалахнула пожежа.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 30 грудня.

Зазначається, що у жінки були опіки 90% тіла. Наразі вв медзакладі залишається лікуватись лікар-реаніматолог. Його життю, кажуть медики, загрози немає.

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Третю з потерпілих, 59-річну медсестру реанімації, напередодні санітарним літаком доправили до Київського опікового центру. У неї 60% опіків тіла.

Обласна комісія з надзвичайних ситуацій вже озвучила основну версію причин пожежі. Це - несправна система подачі кисню та халатність. Начеб-то хтось із персоналу в реанімації запалив свічку за упокій хворого, який помер. В цей момент в палаті працювало п'ять концентраторів, а тому повітря було перенасичене киснем. Тож зайнялося все миттєво.

Пожежа у реанімації: у лікарні померла 46-річна санітарка, у неї були опіки 90% тіла

"Джерелом запалювання, за словами свідків, стала запалена свічка. Ритуальна свічка над помершим реанімаційного відділення", - розповів т.в.о.начальника ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Ігор Оксентюк.

У реанімації, крім померлого, було ще шесро хворих. Трьох з них евакуювали рятувальники. Один COVID-пацієнт був при смерті. Коли виник вогонь, помер. Ще двоє людей згоріли живцем.

У звязку з трагедією сьогодні на Прикарпатті оголосили жалобу.

Як повідомлялося, у Косівській районній лікарні в Івано-Франківській області, де приймають хворих на COVID-19, в одній з палат інтенсивної терапії 28 грудня виникла пожежа.

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