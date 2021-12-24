Смертельна пожежа в готелі під Вінницею: орендаторці обрали запобіжний захід

Під час пожежі загинула молода дівчина.

У Вінниці суд обрав запобіжний захід орендаторці готелю, де сталася масштабна пожежа.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 грудня.

Вона отримала два місяці під цілодобовим домашнім арештом. Її слідчі вважають винною у трагедії. Нібито 46-річна жінка пустила пожильців до корпусу, який не здали в експлуатацію. За попередніми висновками, причиною пожежі стало закорочення електромережі на шостому поверсі.

"У мене була попередня домовленість про розміщення дітей в котеджах, які є в мене в оренді. Різко похолодало. Я вирішила туди пересилити дітей без відома власника. Як з'явилися працівники на шостому поверсі, я не знаю", - каже орендаторка Жанна Орочинська.

Новини Вінниці: суд обрав запобіжний захід орендаторці готелю, де сталася масштабна пожежа

Нагадаємо, палав заміський комплекс. На момент займання в готелі було більше пів сотні дітей, які приїхали на спортивні змагання. Вони не постраждали. Люди, аби не згоріти живцем вистрибували з вікон шостого поверху. Від отриманих травм загинула 21-річна дівчина, яка працювала кухаркою в готелі. Ще двоє людей опинилися в лікарні у важкому стані.

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