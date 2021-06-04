Смертельна шкільна екскурсія: 12-річного хлопчика поховають сьогодні у Львові, а до водоспаду продовжують водити дітей

Керівництво заповідника вважає, що винні у трагедії - школяр та ті, хто його супроводжував.
Сьогодні, 4 червня, у Львові поховають 12-річного Артема, який загинув під час шкільної екскурсії на водоспаді Кам’янка. За фактом загибелі дитини поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок.
Попри трагедію доступ до водоспаду не закрили. Там напередодні було кілька шкільних екскурсій. Комісія з питань надзвичайних ситуацій вирішила поставити додаткові стовпці і попереджувальні таблички на водоспаді, а освітян зобов’язали провести додаткові інструктажі з техніки безпеки.
Заповідник "Сколівські Бескиди", на території якого розташований водоспад, перебуває в підпорядкуванні державного агентства лісового господарства. Там вважають, що заходи безпеки на водоспаді є достатні, а трагедія трапилася через необережність школяра і недогляд тих, хто його супроводжував.
"Встановлено 7 вертикальних стовпчиків, через які натягнуто тросове загородження і написано “стоп”, тобто за нього переходити заборонено. Якимось чином цей хлопець опинився у небезпечній зоні, як саме - я не можу вам сказати. У тому місці, де він стояв, це металеве загородження є, воно в нормальному стані і міцне", - стверджує заступник директора державного агенства лісового господарства Василь Бандерич.
Нагадаємо, у с. Кам'янка Стрийського району Львівської області 2 червня під час шкільної екскурсії загинув учень 6 класу. Трагедія сталась через те, що хлопець хотів зробити селфі на тлі водоспаду.