Смертельна стрілянина з патрульними у Дніпрі: як покарали жінку, яка була в "Ягуарі"

Фігурантці справи щодо стрілянини з патрульними у Дніпрі суд оголосив вирок. Тетяна Патинка була в "Ягуарі", який переслідували копи влітку 2023 року. Коли поліціянти наздогнали авто, зчинилася бійка. Чоловік з "Ягуара" перекинув патрульного і вдарив його колегу, вона знепритомніла. Тоді коп вистрелив у нападника і той помер на місці. Судові засідання стосовно патрульного ще тривають. А от жінці, яку звинувачували в опорі правоохоронцям, урешті призначили покарання.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Тетяна Патинка на суді провину не визнає, ще й заявляє, що її змусили до самозахисту.

"Одну людину посеред білого дня розстріляли на очах у неповнолітніх дітей. Я, втративши кохану людину і дивом залишившись живою, і надалі потерпаю від поліцейського свавілля", – заявляє жінка.

Тетяна Патинка

В серпні 2023 року на жвавому проспекті Дніпра чоловік перекинув патрульного і пішов до його напарниці. Коп дістав табельну зброю і вистрелив у нападника. Чоловік загинув на місці.

На кадрах з бодикамери поліцейської видно: постріли лунають після того, як вона падає на землю непритомна після удару чоловіка їй у голову.

Перед тим камери відеоспостереження зафіксували, як "Ягуар" порушив правила дорожнього руху – повернув ліворуч з правої смуги. Видно, що за кермом сидить чоловік. Поруч – на пасажирському сидінні – жінка. Патрульні, що їхали позаду, в гучномовець наказали авто зупинитися, але легковик помчав геть. Коли машину вдалося зупинити, за кермом уже сиділа пані. Документи жінка не показує, натомість сперечається з патрульними. Долучається й чоловік. Нецензурно лається і врешті наказує своїй подрузі їхати геть. Це фільмують неповнолітні сини чоловіка, які були на задньому сидінні. Жінка, що опинилася на місці водія – подруга батька.

Авто, яке порушило правила дорожнього руху

Після штовханини жінку врешті витягують з авто. Чоловік виходить з авто і починає битися з поліцейськими. Ті спочатку бризкають газовим балончиком.

Чоловік застосовує бойовий прийом до поліцейського і повертається до його напарниці. Патрульна лежить на землі нерухомо.

Поліцейського Єгора Звонкова за його дії під час інциденту судять окремо. А от у цій справі патрульні – потерпілі. Від коментарів відмовляються. Проте просять суд відправити Тетяну Патинку за ґрати.

Водночас прокурор просить легше покарання у вигляді двох років обмеження волі. Суд врешті визнає її винною в опорі правоохоронцям, водночас покарання обирає ще менш суворе.

"Призначити покарання у вигляді трьох років пробаційного нагляду", – заявляє суддя.

Вона має зʼявлятися для реєстрації та не виїжджати за кордон без спеціального дозволу. Чи задоволена таким покаранням, Тетяна Патинка говорити не хоче. Триста тисяч моральної шкоди, що вимагала патрульна, а також десять тисяч майнової та пʼятнадцять судових витрат суд залишив без задоволення.

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Що відомо про стрілянину у Дніпрі

29 серпня 2023 року на проспекті Івана Мазепи в Дніпрі сталася стрілянина, під час якої було вбито цивільного чоловіка. Тоді правоохоронці зупинили автівку, в якій перебували жінка, діти та чоловік.

Між поліцейськими та цивільним спалахнув конфлікт, чоловік почав агресивно поводитися і жорстоко побив патрульну. Після цього її напарник дістав зброю та декілька разів вистрілив у правопорушника.

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