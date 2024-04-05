Смертельна загроза: скільки українців загинуло через міни та в яких областях найнебезпечніше

Майже 174 тисячі квадратних кілометрів в Україні забруднені вибухонебезпечними предметами. Це приблизно 30% території всієї країни. Завдяки зусиллям співробітників ДСНС і військових ця цифра наразі зменшилася на 5%. Було обстежено 181 тисячу гектарів території, знешкоджено 611 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Утім, ледь не щодня через необережність українці підриваються на мінах. Станом на 1 квітня 2024 року від дії вибухонебезпечних предметів уже загинуло 295 людей, поранено 662.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Яка ситуація з розмінуванням: що кажуть військові

У Запорізькій області на полях фермери знаходять боєприпаси, які не вибухнули. На такі виклики військові виїжджають двічі-тричі на тиждень, розповідає командир інженерно-саперного взводу на псевдо "Тартар". Розміновують і знищують усі види вибухових пристроїв. Останнім часом, каже, почастішали випадки зі знищення КАБів по 500 і більше кілограмів. Інколи, щоб такий знищити, доводиться евакуйовувати ціле селище. Найголовніше в їхній роботі, каже сапер, – це безпека.

Наслідки замінування в Україні

Найбільш забруднені вибухівкою – Луганщина, Донеччина та правобережжя Херсонщини. Ворог і надалі продовжує заміновувати наші території. Процес розмінування йде повільно, каже військовий. Роботу саперів ускладнюють бойові дії, нестача спеціальної техніки та брак фахівців, каже Денис Устінов – командир інженерно-саперної роти.

Кожного дня сапери прочісують 50-70 гектарів і знищують від 2-х до 6-ти тисяч мін і снарядів. Розчищати від мін територію України військовим допомагають ДСНСівці та міжнародні партнери.

Розмінування

Фермер розповів, як втратив ногу через міну

Фермер з Чернігівщини Леонід Король показує свою штучну ногу, на якій пересувається вже майже два роки після того, як зазнав поранення. Його трактор наїхав на міну під час посівної. Вижити після такого вибуху – справжнє диво, каже чоловік.

"Виліз, ліва нога, яка зараз ампутована, було 100% розуміння, що вже її немає, фізично вона була, але я вже бачив, що з нею відбулося. По правій нозі я не розумів, я підозрював, що, можливо, до коліна, тому що вона була так само розірвана, і пошкоджена ліва рука", – згадує фермер.

Селище Шестовиця, де працює Леонід, було під окупацією. Тут розташовувався командний штаб росіян, каже чоловік. Після деокупації тут залишилися тонни небезпечного залізяччя. Його трагічний випадок у цій місцевості не єдиний, каже фермер.

Час від часу до цього та інших селищ навідуються ДСНСівці та проводять для місцевих заходи з мінної безпеки, розповідає Леонід. Подібні заходи по всій Україні, особливо на деокупованих територіях, наразі регулярно проводять співробітники ДСНС спільно з Нацполіцією та ЮНІСЕФ. Найбільшу увагу приділяють дітям.

Міни в Україні

"Кожна міна чи снаряд несуть смертельну небезпеку не лише для людей і майна, а й для екології. Знищують нашу флору та фауну, забруднюють важкими металами ґрунти та воду. Екологічні збитки вже становлять сотні мільярдів доларів", – каже начальник групи піротехнічних робіт і підводного розмінування ДСНС у Чернігівській області Михайло Ільєв.

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Нагадаємо, в ЗСУ дали відповідь, чи зайшли окупанти до Часового Яру.

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