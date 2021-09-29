Смертельне ДТП в елітному передмісті Києва: пасажири авто навіть не були знайомі між собою

Смертельне ДТП в елітному передмісті Києва: пасажири авто навіть не були знайомі між собою

Вранці водій легковика, який врізався у вантажівку, підвозив попутників до Києва.

Вранці в Козині на Київщині легковик влетів у вантажівку, що стояла посеред дороги. Її водій каже, що зупинився забрати з узбіччя контейнер із листям та деревиною і ввімкнув світло, щоб його було видно. Кілька легковиків минули ваговоз, але один із кермувальників перед зіткненням навіть не став гальмувати. Внаслідок аварії дві людини загинули, ще трьох шпиталізували.

Про це йдеться 29 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Водій ваговоза розповідає: як і зазвичай, перед тим як перекрити частину дороги, увімкнув світлові прилади на машині і додає — навіть виставив попереджувальний знак.

Момент удару зафіксувала камера спостереження. Після зупинки ваговоза повз нього проїжджають кілька автомобілів, але наступний легковик навіть не гальмує.

"Скоріше за все, водій перевищив швидкість і не встиг загальмувати", — зазначають у поліції.

Стрілка спідометра легковика зосталась на позначці 110. Із салона почали діставати потерпілих. Водія, і пасажира, який сидів за ним, урятувати не вдалося, вони загинули на місці, ще трьох пасажирів терміново доправили до лікарні.

Новини України: вранці неподалік Києва легковик влетів у вантажівку, яка стояла посеред дороги

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Альона їхала на задньому сидінні. Каже: між собою пасажири навіть не були знайомі: вранці водій збирав попутників до Києва. Моменту удару не пам'ятає, але за кілька хвилин до того ще помітила чималу швидкість.

Інший потерпілий говорити на камеру не бажає, мовляв погано себе почуває. Але каже, що усе пам'ятає — водій їхав доволі швидко, але вантажівку ні кермувальник, ні цей пасажир не бачили до останнього моменту.

У поліції ще з'ясовуватимуть, чи усіх заходів безпеки дотримався водій вантажівки, зупинивши транспорт на частині дороги. Пообіді автомобілі почали забирати з місця події.

Нагадаємо, що на Рівненщині 19-річний мотоцикліст потрапив у ДТП: хлопцеві відірвало пів ноги.

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