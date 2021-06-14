Смертельне падіння у вагоні "Рахів-Київ": начальниця поїзда каже, що пасажири не люблять пасків

Чоловік впав, а через кілька годин помер.

У ніч проти 12 червня, 28-річний пасажир потяга Рахів - Київ впав з верхньої полиці. Потім заснув, але через дві години йому різко стало зле. Швидку викликали, але чоловіка врятувати не вдалось. Очевидці стверджують: ситуація сталась через те, що чоловік не скористався ременями безпеки. Вони нібито були.

Чи справді є можливість пристебнутись на другій полиці плацкартного вагона та чи багато хто користується такою послугою, розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1.

Потяг Рахів Київ долає 840 кілометрів. Хлопець із Тернополя разом зі своєю дружиною їхав на відпочинок, але до кінцевої станції так і не дістався. Він впав із другої полиці: був не пристебнутий. Після падіння сказав дружині, що почуває себе нормально, проте під ранок чоловіку стало зле і він помер.

Пасажир Максим працює в дитячому таборі в Рахові. Тієї ночі повертався з дитиною до Києва. "Я був в сусідньому вагоні. Ми десь о 06.40 повинні були прибути, а приблизно о 06.30 я прокинувся, бо потяг зупинився у Фастові. Поцікавився, чому так довго стоїмо у Фастові. Виявилось, що там померла людина у сусідньому вагоні".

За попередньою версією, ремені були, але чоловік ними не скористався. Натомість 10-річний хлопчик, який їхав разом із Максимом просив ремені, але провідник сказав, що їх немає. Зараз із пасками жодних проблем: вони є біля кожної полиці.

Смертельне падіння з верхньої полиці в плацкарті: чому варто користуватись ременями безпеки

Начальниця потяга Світлана Костенко каже, що пасажири просять ремені для дітей, а от дорослим вони не подобаються. "Сьогодні одного провідника в нас обматюкали. Мовляв, вони їм заважють. Хтось закидає їх наверх. Їх можуть попросити всі", - розповіла вона.

Проте паски безпеки - це не забаганка, а обов'язковий елемент поїздки від 2019 року, каже ексменеджер "Укрзалізниці" Олександр Рудоманов. "Паски безпеки після того, як дитина впала в минулому чи позаминулому році, стали обов'язковими під час пересування поїзда. Їх провідник має вішати перед початком рейсу. Якщо провідник їх не дає, то набираєте "гарячу лінію" і залишаєте про це звернення", - радить він.

Що ж стосується 28-річного пасажира, який впав з верхньої бокової полиці та помер, то слідство поки встановлює точну причину смерті.

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