Смертельні ДТП, мільйонні хабарі і Мальдіви під час війни: чи довели хоч одну гучну справу в Україні до кінця

Ми зібрали топ-10 гучних справ, фігурантам яких досі не винесли вирок.

Під час повномасштабної війни в Україні судді, військкоми, народні депутати та інші чиновники регулярно потрапляють у гучні скандали. Так, суддя Олексій Тандир насмерть збив нацгвардійця, нардеп Юрій Арістов відзначився дорогим відпочинком на Мальдівах, у сім’ї ексвійськкома Євгена Борисова, попередньо, знайшли мільйонні статки, нардепці Людмилі Марченко НАБУ і САП оголосили підозру за торгівлю дозволами на виїзд за кордон, ексголова Верховного суду Всеволод Князєв, голова Тернопільської облради Михайло Головко, екснардеп Максим Микитась та інші “погоріли” на хабарях.

Фігурнатів затримували та проводили в них обшуки. Утім, чи довели вже хоч одну справу до кінця? Сайт ТСН.ua зібрав усе, що відомо про гучні справи проти можновладців.

Суддя насмерть збив Нацгвардійця в Києві

Опівночі 26 травня очільник районного суду Київської області Олексій Тандир на блокпосту збив 22-річного військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка. Чоловік помер на місці аварії.

Суддю затримали та розпочали досудове розслідування в провадженні за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, які спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Суддя Олексій Тандир / Фото: Судова влада України

Наступного дня після смертельної ДТП, 27 травня, судді Макарівського районного суду обрали запобіжний захід Олексію Тандиру в вигляді тримання під вартою до 21 липня 2023 року без можливості внесення застави.

У Державному бюро розслідувань згодом повідомили, що одна з судово-психологічних експертиз показала, що Олексій Тандир перебував у стані алкогольного сп'яніння, коли насмерть військовослужбовця. Наразі суддя перебуває в СІЗО.

Нардеп поїхав на Мальдіви під час війни

Заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга народу" Юрія Арістова в середині липня помітили в п’ятизірковому готелі на Мальдівах. Вартість проживання на двох за одну ніч у ньому на сервісі Booking.com варіюється від 100 до 323 тисяч гривень.

Після цього очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що буде ініційовано питання щодо негайного призупинення членства Юрія Арістова у фракції, виключення з комітету та складання депутатського мандату. Сам Юрій Арістов подав заяву про складання повноважень нардепа.

Нардеп Юрій Арістов / Фото: Юрій Арістов

Генеральний прокурор Андрій Костін за матеріалами ДБР та ЗМІ порушив кримінальне провадження щодо внесення нардепом неправдивих відомостей до документів для виїзду за кордон, за що може загрожувати до трьох років обмеження волі. В політика провели обшуки. Серед іншого в нього вилучили паспорти для виїзду за кордон із відповідними відмітками.

Слідство триває. Наразі Юрій Арістов перебуває на свободі.

У сім'ї ексвійсккома знайшли мільйонні статки

Вже колишній керівник Одеського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов опинився в центрі корупційного скандалу наприкінці квітня 2023 року.

Ексдепутат Верховної Ради Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію, що родина Борисова нібито володіє в Європі розкішною нерухомістю та елітніми автомобілями. Журналіст УП Михайло Ткач, який побував в Іспанії і на власні очі побачив віллу, розповів деталі у своєму розслідуванні "Батальйон Іспанія".

У ДБР встановили, що за винагороду начальник Одеського військкомату давав вказівку підлеглим не призивати військовозобов'язаних. Під час досудового розслідування Бюро зібрало величезний власний масив доказової бази. Національне агентство з питань запобігання корупції також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн.

Ексвійськком Євген Борисов / Фото: Telegram/Ігор Мосійчук

Правоохоронці встановили, що й теща ексвійськкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser. Дружина ексвійськкома також придбала іншу закордонну нерухомість – офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тисяч євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів, повідомили в ДБР.

24 липня працівники ДБР спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора затримали Євгена Борисова, який переховувався в Києві. Йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Санкції статей передбачають обмеження волі до 10 років позбавлення волі.

Печерський суд Києва 25 липня відправив Євгена Борисова під варту на два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. Ексвійськком перебуває у СІЗО.

Нардепка торгувала виїздами за кордон

НАБУ та САП оголосили підозру народній депутатці від "Слуги народу" Людмилі Марченко. Її звинувачують у тому, що депутатка торгувала дозволами на виїзд за кордон, обіцявши внести ухилянта до системи "Шлях". За це вона нібито просила 5 300 доларів. За даними правоохоронців, посередницею була помічниця Марченко – Анастасія Колесник, їй теж оголосили підозру.

На одному з оприлюднених САП відео видно, як депутатка отримує хабар, проте зрозумівши, що за нею стежать – викидає гроші за паркан. Їй інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ, максимальне покарання – до 5 років позбавлення волі.

Депутатка Людмила Марченко / Фото: УНІАН

Утім, запобіжний захід стосовно підозрюваної Людмили Марченко не обирався, адже вона перебуває у медзакладі. За інформацією УП, депутатка – на восьмому місяці вагітності і готується до народження дитини. Слідство має документи, що Марченко перебуває на стаціонарному лікуванні. Підозра їй також вручалась у лікарні.

Стосовно іншої фігурантки справи, помічниці нардепки, Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід у вигляді застави в 53 680 гривень. Цю заставу було внесено.

Голова Верховного суду і хабар майже 3 млн доларів

Вже колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва затримали під час отримання хабаря у майже 3 млн доларів. За інформацією ЗМІ, гроші Князєв нібито отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

18 травня Князєва заарештували на два місяці з альтернативою застави у розмірі 107 млн грн, пізніше заставу зменшили до 75 млн.

Всеволод Князєв

Вищий антикорупційний суд 11 липня продовжив дію запобіжного заходу колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву, якого підозрюють в хабарництві. Проте Князєв може вийти на волю, якщо він чи інша особа внесе заставу 75 млн грн.

Голову Тернопільської обласної ради затримали за отримання хабара

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головко підозрюють в отриманні хабара від підприємця. НАБУ і САП затримали його та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації.

28 червня голову облради взяли під варту на 60 діб. Однак Головко вийшов зі слідчого ізолятора – за нього внесли заставу 800 тис. грн.

Михайло Головко / Фото: Суспільне

У липні стало відомо, що Головко вийшов на роботу і знову виконує свої обов'язки. Він пояснив, що повернувся на своє робоче місце відповідно до рішення суду, оскільки є підозрюваним, а не підсудним. Звинувачення в отриманні хабаря голова облради назвав "маразмом, абсурдом і провокацією". Слідство у його справі триває.

Нардепа підозрюють у шахрайстві

Народного депутата, голову підкомітету у комітеті Верховної ради з питань правоохоронної діяльності Сергія Алєксєєва підозрюють у шахрайстві. За даними СБУ, за 50 тисяч доларів він обіцяв допомогти іноземцю уникнути екстрадиції.

Депутата викрили під час одержання другої частини грошей – 30 тисяч доларів. Йому повідомили про підозру у шахрайстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Сергій Алєксєєв / Фото: Сергій Алєксєєв/Facebook

3 липня у Личаківському районному суді Львова нардепу обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 264 тис. грн.

Перед слуханням нардеп заявив, що його підставили. За його словами, чоловік від якого він отримав гроші, його знайомий. Алєксєєв вийшов із СІЗО наступного дня, 4 липня. Розслідування справи триває.

Скандальний Максим Микитась

18 жовтня 2022 року колишнього нардепа та ексголову держкомпанії "УкрБуд" Максима Микитася затримали за заявою мера Дніпра Бориса Філатова. Той стверджував, що Микитась пропонував йому 22 млн євро за участь певних компаній у будівництві метро у місті.

11 липня ВАКС продовжив Максиму Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 вересня, але зменшив заставу із 40 до 20 млн грн.

Минулого тижня, 21 липня, у Вищому антикорупційному суді України відбулось чергове засідання у справі Микитася, якого обвинувачують у спробі підкупу Філатова. На засіданні не було працівників конвою. За даними Центру протидії корупції, Микитась вийшов із СІЗО кілька днів тому, заставу внесли в минулі вихідні.

Максим Микитась / Фото: УНІАН

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Наприкінці засідання екснардеп попросив суддів дозволити йому від 2 до 7 серпня поїхати до Івано-Франківської і Львівської областей за сімейними обставинами. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не заперечував, але тільки в тому разі, якщо це не перешкодить судовому розгляду. У підсумку судді дозволили Микитасю залишити Київ на шість днів.

Наступне засідання в цій справі призначене на 4 серпня. Микитась обіцяв взяти участь у засіданні через відеозвʼязок, а 7 серпня прибути на засідання в суд.

Микитась також обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн. коштів Національної гвардії. Справа також слухається в суді.

Корупція в Державній судовій адміністрації

НАБУ і САП викрили голову Держсудової адміністрації Олексія Сальнікова на хабарі. За даними слідства, у березні він отримав 7,5 тис. доларів. Частину цих коштів він нібито мав залишити собі, а 5 тис. доларів начебто передати суддям Верховного суду за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.

24 липня детективи провели обшук за місцем роботи Сальнікова. Попередня кваліфікація – ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Олексій Сальніков / Фото: slidstvo.info

Підозрюваний у корупції депутат Київради

Депутата Київради Владислава Трубіцина підозрюють в організації схеми отримання хабарів за перемогу підприємців у тендерах на встановлення торговельних точок у різних районах Києва. Підозру йому оголосили на початку лютого 2022 року.

17 травня депутат не зʼявився на судове засідання, а його телефон був поза зоною досяжності. Наступного дня він пропустив сесію Київради.

Владислав Трубіцин / Фото: УНІАН

Наприкінці травня Спеціалізована антикорупційна прокуратураподала клопотання про міжнародний розшук Трубіцина, якого обвинувачують в одержанні 1,39 млн грн. хабаря. Згодом стало відомо, що Трубіцин зміг виїхати з країни скориставшись листом від начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

У ГУР підтвердили, що відомство надавало Трубіцину лист про сприяння щодо виїзду з країни, але кажуть, що зробили це на прохання іншої структури. Водночас відмовилися її назвати.

5 червня Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук Трубіцина. Підозрюваного заоочно арештували. Суд також стягнув до бюджета 9,88 млн грн застави, сплаченої за Трубіцина банкіром Яковом Кузнєцовим.

Станом на 28 липня 2023 року жодного вироку у цих гучних справах не винесено.

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