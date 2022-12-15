Смертельні генератори: які помилки в експлуатації можуть коштувати життя

Внаслідок відключень світла в Україні стали популярними генератори. Однак через неправильне використання дедалі частіше гинуть люди.

На Закарпатті двоє людей загинули, надихавшись чадним газом від генератора. Він працював у зачиненому гаражі, а люди спали неподалік. Загалом з початком опалювального сезону, кажуть рятувальники, через чадний газ ледь не загинули майже півсотні людей.

Які помилки в обігріві помешкань можуть коштувати життя, йдеться в ТСН.

Уперше з початку зими Марія та Роман ночуватимуть в теплому будинку. В них нема централізованого опалення. Як і в багатьох на Закарпатті, у них – газовий котел, але він працює від електрики. Тож під час знеструмлень батареї холодні. Після двох місяців регулярних відключень світла подружжя зважилось на купівлю генератора. Користуватися генератором вони будуть вперше в житті.

Підключити – не головне. Важливіше генератор правильно використовувати, кажуть рятувальники. Від початку опалювального сезону 5 людей опинились у лікарні, надихавчись чадним газом який виділяв працюючий електрогенератор. Цього тижня двоє людей загинули.

"Генератор був підключений в гаражі. Сім‘я перебувала у суміжному приміщені. Був перетік цих чадних газів, внаслідок чого відбулося отруєння і відповідна загибель", – розповів представник ДСНС у Закарпатській області Михайло Мостовий.

Лікарі кажуть, що симптоми отруєння виникають швидко. Людина засинає і не прокидається.

"Чадний газ надзвичайно швидко заповнює собою простір. Час зазвичай проходить дуже швидко, від першочергового головного болю й запаморочення до повної втрати свідомості, судом і смерті", – попереджає лікар Андрій Семедій.

Аби не сталося трагедії, треба запам'ятати головні правила експлуатації генераторів. Якщо нема спеціальної системи вентиляції, підключати їх бажано тільки на відкритому повітрі. Балкони та лоджія не підходять. Заливати пальне в працюючий генератор або такий, що не встиг охолонути, категорично заборонено. Залишати прилад увімкненим можна щонайменше за шість метрів від стін.

Тим, хто зараз загорівся встановити в оселі камін або буржуйку, рятувальники нагадують: для цього в оселі має бути працюючий димохід. Інакше поплатитись можна життям. З початку осені так ледь не вчаділи майже півсотні закарпатців.

Не експериментувати, а чітко дотримуватись правил використання пічей, камінів та генераторів, закликають фахівці.

Якщо ви раптом відчули себе зле, не витрачайте час на провітрювання, а негайно йдіть з приміщення й викликайте ДСНС, кажуть медики. Якщо людина поруч з вами знепритомніла, винесіть її на свіже повітря, перевірте дихання, переверніть людину на бік і викликайте "швидку".

Раніше в Мінекономіки пояснили, чи буде в Україні дефіцит пального через використання генераторів.

Нагадаємо, що на Київщині від отруєння чадним газом постраждало аж дві родини, зокрема 4-річна дитина. Ще один чоловік загинув.

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