Смертельні удари по Одесі та Миколаєву: тактика дій Росії була ідентична — Жданов вказав на небезпеку

Удар по Одесі став наймасштабнішим за кількістю жертв від початку війни.

Росія завдала ракетних ударів по Одесі та Миколаєву минулого тижня. Унаслідок двох атак 15 і 17 березня загинуло 22 людини, 84 отримали поранення. У Силах оборони півдня розповіли, що тактика дій ворога була ідентична. Відомо, що російська армія застосувала ракетний комплекс “Іскандер”.

Чим були особливі ці удари, чому ракети не вдалося збити, до яких міст ними може діставати та скільки могла накопичити Росія, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Ракетний удар по Одесі та Миколаєву

Пообіді 17 березня російська армія вдарила балістикою по цивільній інфраструктурі в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно “Іскандер-М”. У Силах оборони півдня України повідомили, що тактика дій ворога була ідентична попередньому удару по Одесі: вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторив удар в те саме місце.

“Іскандер” — високоточна зброя

За словами Олега Жданова, перерва між вогневими нальотами в декілька хвилин — це стандартна тактика для артилерійських та ракетних ударів. Таким чином з воєнної точки зору сильно підвищується їхня ефективність.

“Фахівці кажуть, що за статистикою в перші дві хвилини після закінчення вогневого нальоту з укриттів виходять 20-25% людей. На третю хвилину вже 70-80%. І якщо через три хвилини прилетить друга ракета чи почнеться другий вогневий наліт, він якраз потрапить на тих людей, які вижили після першого нальоту, які вийшли з укриттів. Якщо це цивільні об’єкти, як було в Миколаєві та Одесі, то прибудуть рятувальники та швидка із сиреною і мигалками. Люди що будуть робити — намагатись на цей сигнал вийти з укриттів. І тут прилітає друга ракета”, — розповів військовий експерт.

Він підкреслив: прильоти по жилим кварталам — це не помилка і не промах. За словами Олега Жданова, це виключено, адже ракета “Іскандер” відноситься до високоточної зброї.

“Росіяни дуже сильно хизуються тим, що 10-20 метрів кругове ймовірне відхилення на максимальну дальність. Тобто якщо вона летить на 480 кілометрів, це її гарантована дальність, то вона може відхилитися всього на 10-20 метрів від розрахункової точки прицілювання. Тому, якщо вона прилетіла в житловий будинок чи житловий масив, то її саме туди відправили”, — пояснив військовий експерт.

500 км долає за 7 хвилин

Збити “Іскандер” важко. Це надзвукова балістична ракета, яка долає відстань 480 кілометрів за сім хвилин. Має високу траєкторію — може підніматися на висоту до 50 кілометрів.

“На кінцевій ділянці траєкторії вона має величезну надзвукову швидкість, близько 2000 кілометрів. Такі балістичні ракети можуть перехоплювати комплекси Patriot, SAMP/T, ізраїльський комплекс “Праща Давида” ракетою Arrow 3, американський THAAD і ізраїльський “Хец”. У нас просто немає чим їх перехоплювати. Ми навіть фронт не можемо забезпечити, я вже не кажу про тил. Три комплекси Patriot і один SAMP/T — це весь наш арсенал. Де вони розташовані ми не знаємо, це військова таємниця. Але вони прикривають стратегічні об’єкти”, — розповів Олег Жданов.

Скільки “Іскандерів” є в Росії

За словами військового експерта, російська армія має багато пускових установок — біля 10 бригад. За останніми даними від української розвідки, РФ має в запасах 60-70 ракет “Іскандер”.

“Плюс 10-20 ракет щомісяця можуть виробляти. Тому в них до сотні ракет може бути в арсеналі. Звідки вони можуть атакувати? Беріть точку прицілювання, тут саму Одесу, і відлік 450 кілометрів — щоб гарантовано було. У це коло потрапляє Крим, частина окупованої Херсонської області. З Ростовської, Білгородської області РФ можуть діставати по деяких об’єктах в Україні. Комплекс мобільний, пускова установка на колісній базі. Час розгортання хвилини — менше 30 хвилин готовність до пуску. А згортання взагалі п’ять-сім хвилин. Чому ми не наносимо ураження по пускових установках? Піймати її на стартовій позиції дуже важко”, — пояснив Олег Жданов.

Нагадаємо, Росія влаштувала пекло на Сумщині, ворог стирає з лиця землі прикордоння: що відбувається.

Читайте також: