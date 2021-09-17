Смертельний вибух у Карпатах: в якому стані туристи, які постраждали біля багаття

Смертельний вибух у Карпатах: в якому стані туристи, які постраждали біля багаття

В одної жінки є загроза життю, напередодні її прооперували.

Трьох травмованих внаслідок вибуху у Карпатах туристок уже перевели до опікового відділення обласної лікарні в Івано-Франківську.

Про це йдетьс у випуску ТСН.Ранок 17 вересня.

Медикам вдалося вивести їх із шокового стану і стабілізувати. А от четверта, найтяжча потерпіла, досі перебуває в реанімації. Адже вона втратила багато крові та має дуже серйозні травми, зокрема, рук та очей. Напередодні її кілька годин оперувала команда лікарів.

"В одної пацієнтки є загроза життю. Але ми думаємо, що все буде добре. Щодо інших - загрози життю немає", - розповіла завідувачка відділення невідкладної допомоги обласної клінічної лікарні Іванна Васкул.

Нагадаємо, потерпілі разом зі своїми друзями та рідними - загалом 12-ро людей - мандрували Карпатами. Зупинившись на ночівлю, розпалили багаття, а згодом у ньому пролунав вибух. Двоє чоловіків загинули на місці - вони сиділи найближче до вогню. Четверо жінок зазнали травм.

Вціліли з компанії лише ті, хто саме пішли шукати хмиз, і двоє маленьких дітей, які вже міцно спали в наметі. Поліція озвучила ймовірну причину вибуху - старий снаряд. А як він опинився у багатті - ще мають сказати експерти.

Новини України: травмованих внаслідок вибуху у Карпатах перевели до опікового відділення

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання