Смертоносні "пташки": як українські військові інженери створюють FPV-дрони за лічені години

Українські FPV-дрони розносять російські позиції на Горлівському напрямку фронту. Росіяни скаржаться, що дрони-камікадзе обходять їхні засоби РЕБу, громлять російську техніку і нищать живу силу.

Воїни 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила впритул до лінії фронту облаштували майстерню з виготовлення смертельних дронів для окупантів, аби безперервно перекривати нестачу боєприпасів для української артилерії.

Про це йдеться в репортажі знімальної групи кореспондентки ТСН Маргарити Потапової з Донеччини.

Смертоносна пташка, здатна нести до трьох кілограм вибухівки до ворожих позицій, злітає в небо. Боєць на позивний "Вжик" тестує дрон камікадзе, виготовлений всього за годину до цього.

Боєць на позивний "Вжик"

"Це дрон із новенької партії, один із них зібраний на тест. Збирається, перевіряється, якщо він добре літає, беруться всі інші, клепаються, доставляються на нього БК і вони їдуть виконувати свій обов'язок", каже "Вжик".

Військовий інженер створює FPV-дрон

Паяльник в руках інженера, стелажі з мікрочіпами та деталями, роздрукованими на 3-D принтерах прямо тут. Еротичні фото дівчат на стіні для бойового настрою і за годину ці елементи і запчастини перетворюються в смертоносний виріб - ударний безпілотник як основний вид зброї сучасної війни.

Прошивка та програмне начиння – головний козир цих літунів, аби він був ефективний на полі бою. Мізки безпілотника мають працювати так, аби бути непомітними для частот які використовують росіяни. Тоді пілот зможе направити ударний дрон за передній край лінії оборони.

FPV-дрони

"Ця робота є досить обширною, вона займає до години, тому що її потрібно не тільки пропаяти, а ще й налаштувати. Дуже цікаво, я почав тільки тут цього вчитися, але мені подобається. І ще [подобається] дивитися потім ввечері, коли приїжджає пілот, показує відео - результат твоєї роботи", - кажуть військові інженери.

А результат роботи ударних дронів, змайстрованих інженерами 24 бригади впритул до лінії фронту - рознесені позиції окупантів, спалена техніка і знищена ворожа сила, яка намагалася продавити лінію оборони на Горлівському напрямку.

Результат роботи українських FPV-дронів

Аби все це працювало безперервно,бійцям потрібна допомога з тилу. Аби вчасно закуповувати необхідні деталі і ефективно нищити ворога, аеророзвідники відкрили збір на потреби роти ударних БПЛА. За QR-кодом кожен може стати частиною оборони просто зараз.

Український FPV-дрон

Також воїни потребують вмілих рук програмістів та інженерів. "Вжик" в мирному житті займався програмним забезпеченням. Свій перший ударний дрон збирав близько місяця. Тепер на це витрачає пару годин часу.

Росіяни дещо просуваються на Бахмутському напрямку, кидаючи свої резерви на штурми Іванівського. Аби покращити своє тактичне положення та більше тиснути на місто Часів Яр намагаються продавити наших оборонців в напрямку Торецька. Бійці попри нищівні авіаудари по місту стримують ворожу навалу. І в більшості завдяки саморобним ударним дронам, які російські РЕБи не здатні заблокувати або посадити.

Нагадаємо, у Мінстратегпромі раніше повідомили, що у січні-лютому 2024 року українські виробники виготовили близько 200 тис. FPV-дронів. Загалом цьогоріч Україна планує виготовити 2 млн дронів різних типів.

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